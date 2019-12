Homem empresta caminhonete do pai para desconhecido e veículo acaba dentro de rio em Minas

Toyota Hilux ficou destruída após acidente (foto: Reprodução/Polícia Militar)

A madrugada do Natal foi marcada por problemas para um homem de 31 anos em Minas Gerais. Segundo a PM, ele estava alcoolizado e emprestou a caminhonete, que está em nome do pai, para um desconhecido. O trajeto entre as cidades de Rio Paranaíba e Serra do Salitre, na Região do Alto Paranaíba, contudo, terminou com um acidente.





De acordo com a polícia, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, invadiu a contramão ena altura do Km 50.





Com isso, a caminhonete caiu dentro de um rio que passa pelo local e ficou completamente destruída. As duas vítimas deixaram o veículo, subiram o barranco e andaram até o trevo de acesso à cidade de Carmo do Paranaíba.





Neste momento, de acordo com a polícia, o motorista desconhecido disse ao filho do dono da caminhonete que pediria ajuda mais à frente e retornaria depois ao local. No entanto, o condutor fugiu e não retornou ao lugar combinado.





O filho do proprietário da Toyota Hilux sofreu uma lesão no antebraço esquerdo e teve escoriações pelo corpo. Uma equipe médica o atendeu, medicou e liberou logo em seguida.