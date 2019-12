Batida entre carro e caminhão deixa vítimas em Minas

(foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Um carro modelo Palio Weekend e um caminhão se envolveram em uma batida nesta quinta-feira (26) em Ipaba, na Região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas no fato, que aconteceu no Km 123 da MG-458.





estavam conscientes e orientadas. O motorista do carro apresentava suspeita de fratura na bacia e estava preso às ferragens. Após ser desencarcerado, foi levado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, na mesma região.





A outra vítima estava fora do veículo e se queixava apenas de dores musculares. Apesar disso, a corporação também a levou ao mesmo hospital em Ipatinga.





O motorista do caminhão nada sofreu. A corporação ainda não sabe definir a causa do acidente, tarefa que cabe à perícia da Polícia Civil.