Malas prontas rumo ao Nordeste: confira os cinco destinos preferidos dos mineiros nestas férias

Maceió, no litoral nordestino, é opção para muitos mineiros nessas férias (foto: Flávia Ayer/EM/D.A Press)

Já virou senso comum dizer que os mineiros tomaram conta do litoral capixaba, tendo como principal destino, para muitos, a cidade de Guarapari. Neste ano, porém, números do Ministério do Turismo mostram que os turistas mineiros estão de olho mais ao norte do Atlântico e arrumam as malas em direção à Região Nordeste do Brasil.





Porto Seguro, na Bahia, é o principal destino dos mineiros nas férias de dezembro e janeiro. Depois, estão, em ordem, outras quatro cidades localizadas na mesma região: Natal, Maceió, Fortaleza e Ipojuca (PE), onde está localizada a praia de Porto de Galinhas.





Quanto ao padrão financeiro dos viajantes, segundo o Ministério do Turismo, 38,9% ganham entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil. Outros 29,6% têm vencimentos entre R$ 1,5 mil e 3,5 mil.





A pesquisa também trouxe a perspectiva das agências de viagem. Na comparação com o mesmo período do ano passado, 45,4% dos estabelecimentos deste tipo viram seus faturamentos caírem. Mais de 38% também analisam que a demanda pelos serviços caiu neste período de férias.





As alternativas de turismo em Minas Gerais são muitas, mas a ausência de praia sempre pesa: 61,6% dos turistas vão viajar nessas férias em busca de se refrescar no mar. Outros 15,7% preferem o ecoturismo e 10,9% escolheram seus destinos por conta do patrimônio histórico abrigado por eles.





Com as crianças de férias, viajar em família é a opção de boa parte dos mineiros: 30,5% dos viajantes se enquadram nessa condição. Pouco mais de 21% vão viajar com seus(as) companheiros(as) e 20,5% fazem as malas para curtir o tempo livre com parentes e amigos. Apenas 7,7% vão se divertir sozinhos.