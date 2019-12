Homem mata mulher e manda mensagem a cunhado: 'Sua irmã não quis transar comigo'

Homem que cometeu o crime está internado em um hospital de Divinópolis (foto: Google Street View/Reprodução)

Buscas na Zona da Mata

Mais umfoi registrado em. Uma jovem de 23 anos foicom uma facada no pescoço, na madrugada deste domingo, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste. O companheiro dela, também de 23, enviou umadela dizendo que cometeu o crime depois que a mulher se negou a fazer sexo com ele. O homem tentou se matar. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da cidade.O crime aconteceu por volta das 3h30 deste domingo, no Bairro Fábio Notini. De acordo com a Polícia Militar (PM),e acionaram a corporação. Ochegou ao local e o médico constatou a morte da jovem.O autor do crime, companheiro da vítima, estava caído com ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado para o, onde segue internado sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi informado.De acordo com a PM, o irmão da jovem esteve no local e afirmou que recebeu uma mensagem, via rede sociais, do autor do crime. “Sua irmã não quis transar comigo, por isso matei ela. Me perdoe”, teria dito o homem. Oe encaminhado para a delegacia para ser analisado.A perícia da Polícia Civil esteve no local e iniciou os trabalhos de investigação. A arma utilizada no crime foi recolhida. O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.Este não foi o único feminicídio registrado em Minas neste fim de semana. A polícia está à procura de um homem de 33 anos que assassinou a ex-mulher em Manhuaçu na Região da Zona da Mata. A vítima estava na casa dos pais, onde participou de um churrasco, quando foi atingida por vários golpes de facas. O ex fugiu do local levando a arma do crime. Segundo a Polícia Militar (PM), o casal, que tem dois filhos, estava em