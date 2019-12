Garoto de 12 anos morre em acidente no interior de Minas; capotamento causa retenção na BR-381

Carreta caiu sobre garoto de 12 anos no Vale do Rio Doce (foto: Divulgação/PM)

O fim de semana é marcado por acidentes em Minas Gerais. Na manhã desse sábado (21), um menino de 12 anos morreu ao ser arremessado de um caminhão na MG-329, em Bom Jesus do Galho, na Região do Vale do Rio Doce.





Em outra rodovia, na BR-381, o capotamento de um carro de passeio causa um grande engarrafamento na altura do Km 813, em Careaçu, na Região Sul do estado.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, a faixa da direita e o acostamento ficaram fechados paraA retenção já chegou a





Apesar dos prejuízos para o fluxo de veículos, segundo a empresa, o motorista não sofreu ferimentos graves.





Ainda em Minas Gerais, desta vez na Zona da Mata, uma mulher de 34 anos morreu na colisão entre um Volkswagen Fusca e um Volkswagen Voyage na BR-267. A batida aconteceu na altura do Km 154, em Juiz de Fora.

Motorista do Fusca morreu ao ser atingida por carro conduzido por motorista alcoolizado e sem habilitação (foto: Divulgação/PRF)





De acordo com a PRF, a batida ocorreu por volta das 19h20 desse sábado. Além do óbito, quatro pessoas ficaram feridas levemente e outra gravemente, o que totaliza seis vítimas na ocorrência.





Novamente segundo a polícia, o motorista do Voyage tinha sintomas de consumo de álcool e estava sem habilitação. Ele invadiu a contramão e atingiu o Fusca.

Norte e Triângulo





Já em Araguari, no Triângulo Mineiro, colisão entre caminhonete e moto deixou duas vítimas, ambas no veículo de duas rodas: um homem de 21 anos e uma mulher de 18.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava caído ao solo, com fratura exposta na perna esquerda. Ele foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Araguari por uma viatura do Samu.





A outra vítima sofreu escoriações e suspeita de fratura no tornozelo direito, conforme a corporação. Ela também foi para a UPA, conduto por meio de uma viatura dos bombeiros.





A batida aconteceu na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Araguari, por volta das 17h30.

Em Salinas, no Norte do estado, a batida traseira aconteceu na tarde desse sábado, no Km 225 da BR-251. O acidente envolveu uma carreta e um carro de passeio.

A ocorrência terminou com três pessoas feridas, todas da mesma família e ocupantes do carro. O motorista, de 54 anos, sofreu fraturas no membro superior e no fêmur.

O Samu da cidade de Pedra Azul, na mesma região, levou o motorista para o hospital da cidade. A mulher dele e o filho do casal sofreram ferimentos leves.