A criatividade resiste

685

Kachorovska (foto: Kachorovska/Divulgação)



Nem só de guerra vive a Ucrânia. Em meio a um cenário de incertezas, a moda surge como um farol de criatividade, resiliência e união. Depois de passar por Nova York e Milão, grifes do país no Leste Europeu, em conflito há mais de um ano com a Rússia, mostram que a arte com tecidos, linhas e agulhas continua a pulsar por lá. Chama a atenção uma alfaiataria muito bem construída. Flores aparecem nas roupas como um símbolo de que há vida mesmo em terras arrasadas.

Elenareva (foto: Elenareva/Divulgação)

O trabalho de internacionalização da moda ucraniana (como estratégia de sobrevivência) é uma iniciativa da norte-americana Jen Sidary. Três dias depois do início da guerra, a especialista em moda recebeu a ligação da designer de calçados Alina Kachorovska, que estava em um abrigo antiaéreo, perguntando como seu negócio poderia sobreviver. No dia seguinte, ele começou a formatar a ideia do site “Angel for fashion”, que chama de anjos os compradores que apoiam a indústria criativa da Ucrânia.

Bobkova (foto: Bobkova/divulgação)

Em setembro, o projeto participou das semanas de moda de Nova York e Milão, onde marcas expuseram suas coleções em showrooms abertos para compradores internacionais. Na semana passada, foi a vez de Paris receber 11 nomes que representam a resistência da indústria criativa.

Pelo que se viu, o estilo ucraniano, com uma mistura única de artesanato tradicional e design moderno, vem conquistando reconhecimento internacional. As marcas estão enviando produtos do centro de Kiev para várias partes do mundo, mesmo sem viagens aéreas dentro do país.

Omelia (foto: Omelia/Divulgação)

Em destaque, o trabalho da Elenareva, que, entre Nova York e Milão, brilhou na passarela de Londres. Fundada em Kiev em 2012, a marca se inspira na energia, no poder e na beleza das mulheres. A estilista Elena Reva aposta na construção impecável e nos tecidos nobres para criar um guarda-roupa sofisticado, mas que se encaixa no estilo de vida moderno, com itens sem prazo de validade.

GUDU (foto: GUDU/Divulgação)

Na coleção de verão 2024, Elenareva continua a exaltar o poder das mulheres, recorrendo ao símbolo sagrado da Deusa Mãe, que combina ternura e força. Os contrastes que permeiam a essência feminina se transportam para as roupas. Uma jaqueta estruturada ombro a ombro vive em harmonia com um vestido transparente de chiffon. Assim como as monumentais calças palazzo (leves, fluidas e volumosas) dividem a cena com expressivos espartilhos e corpetes.

Num mundo onde as tendências vão e vêm, a A.M.G. Brand se concentra na elegância dos design atemporal. E acerta em cheio. O tailleur se tornou best-seller e vem angariando seguidores em todo o mundo. Basta dar uma passeada pelo lookbook da marca para enxergar a beleza e a complexidade das construções. Difícil mesmo é eleger uma única peça para entrar no guarda-roupa.

A coleção apresenta conjuntos para diversas ocasiões, desde reuniões de negócios até festas. Não passam despercebidos o laranja elétrico, o extravagante listrado em rosa bebê e o risca de giz em tom creme com listras pretas, todos com saias. A modelagem oversized, que faz parte da identidade da marca, aparece no terno preto com uma única listra branca, que lhe confere um charme único.

A marca se orgulha em dizer que trabalha com tecidos italianos, como algodão, viscose, linho e lã. A escolha considera, preferencialmente, o viés de sustentabilidade.









Família de sapateiros





A designer de sapatos que motivou a criação do site “Angel for fashion” também expôs seu trabalho em Paris com a marca Kachorovska, que existe desde 1957 e já na terceira geração de uma família de sapateiros. Como a coleção era de verão, as estrelas foram as sandálias. Uma delas rouba a cena com uma malha toda cravejada com cristais Swarovski. Outro modelo se destaca pelo bico quadrado e o salto plataforma escultural, que foge completamente do esperado.

A alta-costura da Ucrânia foi representada pela J’amemme, reconhecida por silhuetas arquitetônicas e pregas exclusivas. Assim, a estilista Julie Yarmolyuk enfatiza a feminilidade e a sensualidade das mulheres. Nesta coleção, com o tema “Jardim de flores artificiais”, ela apresenta a beleza de espécies exóticas em tons pastel e chamativos neons. Salta aos olhos o vestido curto verde com uma flor na imensa na frente, que praticamente esconde o que está por baixo.

Outra marca com coleção florida é a Omelia. A designer Kostiantyn Omelia quis resgatar as flores dos bordados tradicionais ucranianos, mas de uma forma nova e reinterpretada. “As flores são um símbolo de florescimento, espiritualidade e vitalidade”, ela disse, reforçando a resiliência de quem faz arte em meio à guerra. O interessante é que a marca reaproveita camisas antigas ou que estão paradas no estoque, criando peças altamente desejáveis.

A inspiração da coleção da Bobkova vem da flor malva, símbolo da cultura ucraniana e que representa proteção. Isso se reflete na estampa criada pela artista ucraniana Polina Moroz, que mistura tons claros e vibrantes, como se vê na natureza. As flores que decoram as roupas são montadas a partir de pedaços de renda e seda. A marca T.Mosca, que tem a natureza como eterna fonte de inspiração, vai para um lado mais divertido da moda. A ver o casaco com estampa de insetos coloridos.

Elegância sem esforço





A natureza volta a ser o centro das atenções na coleção da Gasanova, que buscou referências no mundo encantador das papoulas, transformando o tecido em delicadas pétalas. Os cristais característicos do trabalho da grife imitam as sementes da flor e dão um toque de brilho e magia às peças, que passam uma mensagem de elegância sem esforço.

Com silhuetas marcantes, as roupas da GUDU reverenciam o corpo feminino. Um novo olhar para a familiar jaqueta de motociclista resulta em sensuais espartilhos. Katerina Kvit combina design minimalista com materiais luxuosos, em especial o couro, interpretado como segunda pele. Já a My Sleeping Gypsy preserva o antigo bordado Vyshyvanka, que vem do traje folclórico ucraniano, criando peças como vestidos e quimonos em azul e branco.

40

marcas são representadas pela plataforma “Angel for fashion”





2.000

produtos estão disponíveis no site para vendas de varejo e atacado

Quem é Jen Sidary





A fundadora da plataforma “Angel for fashion” tem 30 anos de carreira na moda. Antes de se envolver com a Ucrânia, ela trabalhou como presidente de vendas para a América da britânica Vivienne Westwood e foi diretora do site de roupas e calçados norte-americano Zappos. Em novembro de 2020, em plena pandemia, a empresária comprou uma passagem só de ida para Kiev com o objetivo de apoiar a economia criativa do país. Em reconhecimento ao seu trabalho, Jen Sidary foi homenageada, em 2022, no almoço “Women of Inspiration” da Delivering Good, em Nova York. O evento arrecadou mais de 400 mil dólares para apoiar os esforços de recuperação da Ucrânia.