POWER KIDS COM EMOÇÃO

A Semana da Criança será eletrizante no ItaúPower Shopping. Serão dias de alegria e emoção para a garotada, familiares e amigos nas rodadas finais do Power Show Kids. O tradicional concurso musical mirim revela talentos para a música nacional, voltado para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. O evento é uma parceria da TV Alterosa como Itaú Power Shopping. As audições, também marcadas pela emoção, foram realizadas no palco do Itaú Power Shopping, formando dois times finalistas. No time do vocalista da banda Tianastácia, o Podé, estão Ana Clara dos Santos Silva (12), Julia Emanuely Palhares Oliveira (12) e Larissa Olímpia de Souza (12). No time Don & Juan, os finalistas são Gabriel Henrique Boy Santos (6), Julia Perdigão Shultz (8) e Laura Ribeiro Santos (10).





PROGRAMAÇÃO

Para não perder nenhuma atração, as finais serão nos dias 10/10 (terça) e 11/10 (quarta), às 20h, na Praça Central do Shopping. As finais são transmitidas pela TV Alterosa, aos sábados, às 13h45, no programa Power Show Kids. A grande final será dia 25/10, com votação popular. O vencedor do concurso recebe prêmio em dinheiro, troféu e a oportunidade de gravar um single com um produtor musical. Aproveitem!





DIA DAS CRIANÇAS

COM RECORDE

E se você ainda não comprou o presente para uma criança especial neste Dia das Crianças, pesquise os preços e as condições de pagamento. Você pode usar ferramentas de buscas na online para comparar as inúmeras ofertas e optar pelo melhor custo-benefício. Segunda pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), estima-se que a movimentação financeira do varejo deverá alcançar R$ 7,43 bilhões no período. Caso a expectativa se confirme, será o maior faturamento para a data desde 2015, quando atingiu R$ 7,52 bilhões. Segundo a CNC, o segmento de eletroeletrônicos e brinquedos será mais uma vez o destaque das vendas, respondendo por 31% do volume projetado, ou o equivalente a R$ 2,31 bilhões, seguido de vestuário e calçados (R$ 2,21 bilhões).





NA CAPITAL

Em Belo Horizonte, segundo pesquisa da CDL/BH, 92,5% dos consumidores que têm filhos ou possuem convívio direto com crianças e irão presentear na data. O valor médio dos presentes será de R$ 118,48 por item, aumento de 4,6% em relação ao ano passado. O faturamento em BH deve ser de

R$ 2,37 bilhões no período. Os produtos mais procurados são brinquedos, roupas, calçados e mochilas. O pagamento à vista será a escolha da maioria (75,1%), sendo que 25,4% usarão dinheiro e 23,8% à vista no cartão de crédito. Outras formas de pagamento incluem parcelamento no cartão de crédito (22,2%), cartão de débito (17,3%) e PIX (7,6%).