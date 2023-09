685

MKT DE OPORTUNIDADE

No passado recente, dizia-se que as polêmicas sempre acabavam em pizza (principalmente no futebol!). Agora, podemos dizer que "tudo acaba em publicidade". O "barraco" envolvendo a atriz Larissa Manoela, em sua polêmica emancipação financeira de seus pais, assunto que dominou as mídias do país, rendeu um belo comercial para o Burger King. Ela aparece na nova campanha da marca dizendo que o dinheiro é dela e que, por isso, não dividirá com ninguém o sanduíche que comprou. A propaganda se encaixa no chamado "marketing de oportunidade", estratégia de utilizar situações do momento para gerar engajamento e visibilidade para uma marca ou serviço.





LIMONADA

De acordo com o ranking da BR Media Group, Larissa conquistou mais de 3 milhões de novos seguidores no período polêmico, ampliando em 6% seu público nos meios digitais. O comercial é sutil para não parecer "oportunismo". A atriz brinca com as situações recentes da administração de seu patrimônio, sem fazer menção direta ao caso. A ideia da campanha é divulgar a promoção "em dobro". E, se é bom para os clientes, melhor ainda para atriz, que, certamente, embolsou um belo cachê. É o famoso jeito publicitário de transformar limões em lucrativas limonadas. Veja o filme em https://www.youtube.com/

watch?v=03y9bnCNAxY





RODA A RODA

Pela primeira vez, o Roda a Roda Jequiti, programa tradicional da grade do SBT/Alterosa, terá uma nova marca patrocinadora. Em uma jogada inteligente do departamento de negócios da emissora, a atração passa a ter patrocínio da marca Ultrafarma, que aproveitará o espaço para divulgar a linha de produtos Sidney Oliveira. Sempre no último domingo de cada mês, o próprio Sidney Oliveira se unirá à apresentadora da atração, Rebeca Abravanel, para conduzir o quadro Roda a Roda Jequiti por Sidney Oliveira. Os participantes terão de decifrar as palavras relacionas às linhas de multivitamínicos e outros produtos da marca. Além disso, os produtos da linha

Sidney Oliveira também passam a ser comercializados no catálogo da Jequiti.





FESTA PARA CLIENTES

Para celebrar o Dia do Cliente, o ItaúPower Shopping promove neste domingo mais uma edição do Aprecie BBQ ItaúPower. A comemoração do Mês do Cliente combina hoje churrasco, cerveja e muita música boa, das 12h às 21h. O evento, iniciado ontem, oferece diversas áreas dedicadas ao churrasco, com cervejas artesanais, drinques e vinhos selecionados. Oito bandas de pop e rock agitam a festa com apresentações ao vivo. Para garantir que as crianças também aproveitem, o Aprecie BBQ tem uma área infantil com monitores experientes e atrações adequadas para os pequenos. Tudo no estacionamento do 3º piso do ItaúPower Shopping, com entrada gratuito, mediante retirada do ingresso no site da Sympla.