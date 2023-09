Estilistas japoneses desfilam primavera-verão

685

O vestuário básico do Japão é a peça mais perfeita do mundo. O quimono veste há séculos as mulheres, cumprindo seu papel de definir categorias, sem mudar a estrutura, só mudando o tecido. Na semana passada, estilistas japoneses lançaram suas coleções primavera-verão 2024 e falaram onde e como se inspiraram para as criações.

O show de Shinya Kozuka aconteceu na vasta praça ao ar livre da sub-arena do Ginásio Metropolitano de Tóquio, onde ele conduziu a plateia por um passeio sonâmbulo sob a lua cheia. A mensagem do estilista nesta temporada foi extraída de uma história em que o escritor Natsume Soseki traduziu “eu te amo” para o infinitamente mais poético “a lua é linda, não é?”

Nem todo designer pode dobrar os céus à sua vontade, mas os deuses do clima estavam claramente do lado de Kozuka nesta noite. De volta à terra, ainda havia algum polimento a ser feito. A princípio, os modelos estavam muito longe para serem vistos e, quando chegaram perto o suficiente, a iluminação era tão unilateral que suas frentes ficavam na sombra. Quando se podia vê-los, as roupas ocasionalmente tinham tanta coisa acontecendo que era difícil analisar os detalhes.

Por outro lado, o que Shinya Kozuka faz é adorável, precisamente porque é um pouco louco e instável. Ex-aluno da Central Saint Martins, ele tem uma espécie de sensibilidade londrina em relação às suas roupas, no sentido de que elas podem parecer um pouco confusas e experimentais (suas inspirações vão de Raf Simons a Margaret Howell e Dragonball), mas são, em última análise, charmosas.

Muitas das peças foram decoradas com esboços originais de Kozuka, que ele faz em seu iPad e que parecem toile de jouy rabiscados. “Sempre faço fotos do que estou pensando ou me inspiro e desenvolvo a coleção a partir daí”, disse ele. Desta vez, os desenhos retratavam a beleza banal da vida cotidiana e, por isso, a alfaiataria oversized e o jeans foram estampados com cenas que você pode ver na rua. “Acho que as roupas fazem parte do cenário da vida de uma pessoa”, disse ele. “Como quando você tem um primeiro encontro e confessa seus sentimentos a alguém, as roupas que você veste passam a fazer parte dessa experiência.”

Kozuka também estava pensando no azul Yves Klein e percebeu como a cor combinava com as latas de alumínio azul e dourado da cerveja The Premium Malt’s que ele costuma bebericar em suas caminhadas. Ele sentiu que isso era um ponto de referência familiar e serviu como paleta de cores para a coleção. As camisas bordadas inglesas resultantes, os pijamas de brocado dourado, os cardigans enfeitados e os bombardeiros de seda azul eram individualmente especiais e podem muito bem ser usados em muitos dos primeiros encontros na primavera.









Koji Kamiya





Em uma noite úmida de segunda-feira, dois bandidos vestidos com balaclavas bateram uma caminhonete branca contra o muro do estacionamento do Estádio Nacional do Japão e a pararam no meio de uma pista enquanto 900 convidados boquiabertos observavam. Foi o show de estreia de Koji Kamiya e foi uma ótima maneira de causar uma primeira impressão. O caminhão tinha um sistema de som montanhoso amarrado na traseira que tocava música rock ambiente melancólica e a parede quebrada (que, na verdade, era de poliestireno) estava despedaçada no chão enquanto os modelos de Kamiya saíam pisando duro da abertura vestindo roupas angustiadas: jeans, cardigãs fofos e suéteres e moletons da cor de lixo tóxico.

O designer de 27 anos, que começou a trabalhar com Mihara Yasuhiro e abriu sua própria marca há apenas um ano, é um novato confiante no cenário da moda masculina de Tóquio, e também um showman. No meio do show, uma nevasca de neve falsa bombeou no ar (infelizmente fazendo pouco para aliviar o calor dentro do local), endurecendo o toque distópico da coleção, que parecia uma versão atualizada da tendência bélica de 2018.

Por trás do talento teatral de Kamiya, entretanto, está um genuíno talento da moda. As texturas eram um ponto forte: suéteres tricotados exclusivos, malhas artisticamente desgastadas, jeans estriados e calças de náilon rosa acetinado eram o resultado de um claro conhecimento dos têxteis, o último dos quais foi alcançado por um longo processo de tingimento para obter aquele gradiente suave. Kamiya chamou a coleção de Nothing From Nothing, em homenagem à cantiga de Billy Preston, de 1974, que ele passou a última temporada ouvindo. “Quando interpretei a letra para mim mesmo, senti intuitivamente que, se você não desafiar nada, acabará sem nada. E acho que isso está faltando no mundo de hoje e especialmente na minha geração”, disse ele.









Emi Funayama, da Fetico





Ninguém está fazendo roupas sexy como Emi Funayama, da Fetico. Nesta temporada, a estilista nos convidava para entrar em seu quarto de hotel, onde pendurou uma placa de “não perturbe” na porta e mostrou até que ponto ela era capaz. Funayama foi impactado pelo trabalho de Sophie Calle, The Hotel , de 1981, uma coleção de fotografias voyeurísticas que a artista francesa tirou de quartos de hotel vazios enquanto trabalhava como camareira em Veneza. Lençóis desfeitos, revistas atrevidas descartadas na cesta de papéis, papel de parede colorido e roupas jogadas nas costas de uma cadeira. Funayama escolheu a atriz de Hong Kong Faye Wong como sua musa e a colocou nesses espaços: “Criei a coleção imaginando várias cenas dela viajando, passando um tempo no hotel ou no palco”, disse ela nos bastidores após o show.

Para criar essa fantasia, Funayama vestiu sua musa com lingerie transparente, combinações de seda suaves como licor e pijamas com estampa floral que evocam papel de parede de hotel, além de peças fora de casa, como vestidos de algodão com ilhós, jeans e um vestido sensual. Particularmente sedutores eram os painéis transparentes com gola gargantilha, além de uma minissaia jeans inteligente que tinha um corte sutil nos quadris para que cada passo mostrasse uma espiada de pele.

A criatividade de Funayama surgiu quando ela foi a Paris em março, pela primeira vez desde antes da pandemia. “Tive uma grande sensação de liberdade e percebi que estava me reprimindo. Quero que as mulheres possam sentir uma sensação de liberdade até mesmo nas roupas e fazer escolhas que lhes permitam ser elas mesmas, para que isso as leve à escolha de viver como querem”, disse ela. Era aquele sinal de “não perturbe” novamente, reaproveitado literalmente, e para empoderamento: “Não perturbe as mulheres que vivem suas próprias vidas livremente”, disse ela.

Esse pensamento poderoso desbloqueou um novo nível de realização para Fetico. Esta coleção foi um verdadeiro triunfo. Funayama fala de um novo tipo de sexualidade entre as mulheres jovens de Tóquio, que não é restringida pelas expectativas da sociedade de serem afetadas e apropriadas - bastava ver as legiões de fãs que apareceram no show usando suas próprias peças Fetico para ver quão bem as mensagens das roupas de Funayama estão ressoando. São roupas feitas para seduzir, para dominar o mundo.









Harunobu Murata





Harunobu Murata é um romântico estudioso, tomando a melancolia rosada do passado como ponto de partida de sua moda feminina elegante. Nesta temporada, a inspiração veio do trabalho do fotógrafo americano Slim Aarons e do diretor de Call Me By Your Name Luca Guadagnino, da maneira como ambos capturam o clima preguiçosamente sensual dos verões passados.

A cena foi bem montada, em um belo local na Galeria dos Tesouros Horyuji do Museu Nacional de Tóquio. Um extenso quadrado raso de água do lado de fora da galeria servia de pista e as cigarras cantavam nas árvores ao redor enquanto esperávamos que as modelos saíssem com a trilha sonora da recomposição Bridgerton de Max Richter de “Summer” de Vivaldi tocando no ar abafado de agosto. Como costuma acontecer, a realidade não conseguia corresponder à fantasia. Os vestidos pretos mais simples nos looks finais tinham um bom corte (Murata é ex-aluna de Jil Sander), mas muitas roupas pareciam mal ajustadas e ocupadas, enquanto os acessórios - bolsas volumosas, tênis baixos e colares grossos - não tanto aterra a coleção quanto a pesa. A impressão predominante foi de desconexão involuntária. O sucesso veio na forma de um processo de tingimento gradual, novo para a marca, que rendeu alguns vestidos impressionantes em cores preciosas que, sem dúvida, serão vistos na primavera.









Ryunosuke Okazaki





Esta coleção é a primeira de Ryunosuke Okazaki em 18 meses e se chama 002, sendo a terceira depois de 000 e 001. As duas primeiras foram mostradas na passarela, mas desta vez ele optou por apresentar suas criações por meio de fotografias. “Vejo a passarela como um lugar onde as pessoas usam e andam com minhas roupas, mas também vejo as roupas como esculturas e por isso queria que as pessoas olhassem para elas como se estivessem olhando para uma obra de arte estática”, disse o designer de 27 anos.

Para 002, ele pousou nas cortinas de mármore das estátuas da Grécia Antiga como ponto de partida. “O drapeado na escultura mostra uma relação entre as pessoas e os tecidos que continua desde os tempos antigos, por isso adotei uma abordagem moderna e, em vez disso, usei tecidos para fazer esculturas”, explicou ele. No período que antecedeu a coleção, ele fazia (e vendia) esculturas geométricas em madeira e falou sobre como trabalhar com o meio mais duro lhe deu uma nova apreciação pela flexibilidade do tecido.

Notavelmente, Okazaki não esboça seus projetos de antemão nem imagina o produto final. Em vez disso, ele deixa suas mãos fazerem o trabalho inconscientemente, enfiando postes de plástico em cavidades de tecido e permitindo que eles se acomodem em formas simétricas. Desta vez, eles apareceram enrolados na cabeça como crisálidas alienígenas, enquanto outros floresceram do corpo em grandes floreios rabiscados, o ciclo da escultura ao tecido, do tecido ao corpo e do corpo à escultura completado continuamente.

Embora a inspiração da estátua grega tenha oferecido um ponto de diferença nesta temporada, Okazaki continuou a se inspirar na história do xintoísmo, que encontra a existência de deuses na natureza. Os contornos das cigarras (um motivo recorrente tanto na mitologia grega quanto na cultura japonesa) em alguns looks pareciam óbvios, mas Okazaki riu e disse que não tinha percebido. “Acho que a razão pela qual as pessoas veem insetos ou algo vivo em meu trabalho é porque sinto uma sensação de vida habitando ali”, disse ele.