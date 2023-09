685

REFORÇO ESCALADO

O narrador esportivo Cléber Machado, reforço da equipe de esportes do SBT/Alterosa, fará sua estreia na partida entre Corinthians x Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana, que será transmitida pela emissora no próximo dia 26.

Após assinar contrato com a emissora, o locutor vai dividir a cobertura dos principais eventos esportivos transmitidos pelo SBT com os narradores Téo José e Luiz Alano. Nesta temporada, a emissora também vai cobrir jogos da Champions League.





ACADEMIA AMOZÔNIA

Escola Aberje em parceria com a Academia Amazônia Ensina oferece a Expedição Amazônia: Conhecer para Comunicar, que pretende explorar a Amazônia. Na oportunidade, comunicadores participarão de uma imersão de seis dias, que transformará a sua maneira de ver o mundo e a sua forma de comunicar sobre sustentabilidade. A expedição irá acontecer de 1 a 6 de outubro e, para participar, basta preencher o formulário no site da Escola Aberje. "Nossa abordagem imersiva apresenta uma visão complexa e integradora das temáticas hoje requeridas na atuação em comunicação e sustentabilidade. Buscamos uma instituição parceira com foco educacional no campo da sustentabilidade e que já atua na Amazônia" afirma Else Lemos, coordenadora do Programa Avançado em Comunicação para a Sustentabilidade e ESG da Aberje.





ETEC RECONHECIDA

A ETC Comunicação recebeu, em São Paulo, o TOP 5 Agências de Comunicação da região Sudeste, premiação promovida pelo TOP Mega Brasil. A agência foi reconhecida como uma das cinco empresas de comunicação corporativa da região Sudeste por sua liderança e contribuição para o desenvolvimento da comunicação. O TOP Mega Brasil é um dos mais prestigiados do setor de comunicação, reconhecendo a excelência e a inovação dentro da indústria. Tem como símbolo uma onça pintada, que representa a força, a agilidade e a determinação das agências que se destacam em suas respectivas regiões.





FICC

O parque de Exposições da Gameleira recebe a 10ª Edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura, de 15 a 17 de setembro. Um dos maiores eventos do país dedicado a cerveja e que envolve o trade do turismo, todo o mercado cervejeiro, movimentando ainda setores culturais e gastronômicos do estado de Minas Gerais. Mais de 150 rótulos estão escalados de diversas cervejarias convidadas até de outros estados. O evento sempre apresentou opções premiadas e destacadas das melhores marcas do mundo. O FICC 2023 trará como novidade a tecnologia do serviço do autoatendimento já conhecido em alguns Tapsbeer do mercado cervejeiro. Esta edição terá como novidade atendimento totalmente automatizado através de máquinas que aceitam cartões. Você passa no equipamento e ele libera a dose certa de sua cerveja.





NOVIDADES

Entre as ações que compõe o evento está a feira do lúpulo, mostrando o crescimento do cultivo da planta no Brasil que em um passado não muito distante era impensável, sendo o lúpulo um ingrediente fundamental de boa parte das cervejas artesanais. Agora, este segmento já tem força e impressiona. Haverá ainda feira de vinil, para os amantes da boa música impressa nas bolachas, e feira de empreendedores locais. Além dessas, para os amantes do Café, o projeto TOMEI GOSTO criado pelo jornalista e comediante Mário Alaska vai marcar presença com uma Feira de Café e afins.





DIVERSAS

Criado em 2022 por um grupo de ativistas e comunicadoras, com décadas de experiência em educação, comunicação e mobilização social por direitos humanos, o Instituto Diversa tem como propósito diminuir as diferenças e garantir a inclusão de grupos historicamente negados. O foco do Instituto é lutar para que todos os corpos possam existir em sua plenitude, com a preservação de deveres e direitos. Para isso, o Diversas inicia sua agenda de atividades que inclui, além de sua presença online, iniciativas como mobilização social por direitos, sensibilizações sobre o tema - manifestações artísticas, rodas de conversa, produtos de comunicação e outros - ainda projetos como palestras, cursos e formações, consultorias e mapeamentos para novos produtos ou políticas, no âmbito privado e/ou público.





LUTA HISTÓRICA

A doutora, coordenadora de pesquisas dos Estudos do Corpo Gordo e fundadora do Instituto Diversas, Malu Jimenez explica que, "o Instituto Diversas nasceu para que todos os corpos possam existir em sua plenitude. Seu objetivo é claro: mobilizar a sociedade pela defesa da diversidade como direito e como valor essencial para a construção da cidadania. Embora nossa existência enquanto organização seja recente, nossas trajetórias e lutas são históricas - e nisso reside nossa força institucional enquanto referência informativa, formativa e política na discussão sobre a diversidade dos corpos".





BOTICÁRIO

O Grupo Boticário marcou presença na Beauty Fair, a maior feira de beleza da América Latina, com duas novas marcas e mais de 260 lançamentos. As marcas TRUSS e DR. JONES, adquiridas recentemente pela companhia, reforçam o ecossistema de beleza do grupo, que também apresentou produtos para cabelos, corpo, maquiagem, baby care, cuidados masculinos, nails e cuidados faciais. O grupo ocupou espaço três vezes maior que o da edição anterior, com sete estandes e um outlet, além de oferecer ambientes instagramáveis e interação com o público. O objetivo da empresa é ampliar sua presença no mercado B2B, que engloba as vendas para canais como lojas de departamento, e-commerce não proprietários, perfumarias, farmácias e supermercados1.





BRASILEIRINHO

A campanha Brasilidades, aproveita as características únicas do Brasil, desde a gastronomia à forma de celebrar bons momentos, para inspirar lançamentos do Outback Steakhouse, restaurante de temática australiana. A campanha "Brasilidades Outback" tem como protagonista o cantor Thiaguinho. O filme com o cantor mistura os ritmos brasileiros de samba e funk e apresenta os lançamentos que reforçam a temática de comemoração da marca: Outback Brazilian Barbecue, Tropical Trio e Thunder & Brigadeiro Cake. Entre as novas delícias estão o Outback Brazilian Barbecue, o churrasco brasileiro numa versão "outbackizada"; o Tropical Trio, um trio de cachaças feito com ingredientes genuinamente nacionais e o Thunder & Brigadeiro Cake, uma combinação do Brownie Thunder do Outback com brigadeiro branco, uma camada de bolo de chocolate Outback e calda de brigadeiro para finalizar.





PARCERIA CINQUENTENÁRIA

A Vale celebra este ano cinco décadas de relacionamento com a China. O primeiro carregamento de minério de ferro para o país asiático aconteceu em julho de 1973, um ano antes do estabelecimento das relações diplomáticas formais entre Brasil e China. Desde 2006, a China é o principal mercado para o minério de ferro da Vale e atualmente responde pelo consumo de 60% da produção da empresa. A celebração do 50º aniversário contou com a realização do evento "50 anos de parceria com a China para um futuro sustentável", em Xangai, inaugurando um novo capítulo dessa história. A comemoração contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais Marcos Galvão, embaixador do Brasil na China, Augusto Souto Pestana, cônsul-geral do Brasil em Xangai, e Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China. Participaram ainda líderes e representantes de clientes, fornecedores e parceiros da Vale na China.