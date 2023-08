Ação do Bmg ensina educação financeira aos futuros craques

685

Para educar e informar os jovens futebolistas sobre a importância de cuidar bem do dinheiro, o Bmg criou o projeto Craques da Grana, um programa de educação financeira para categorias de base dos times patrocinados pela marca. Em sua última ação, os atletas do Atlético participaram do programa, que levou informação para mais de 80 jovens sobre a importância de cuidar bem do dinheiro.





BRINCADEIRA EDUCATIVA A intenção do banco, que é um dos maiores patrocinadores do futebol no Brasil, é levar de maneira lúdica e divertida aos jovens atletas das equipes parceiras os conceitos fundamentais de finanças. “Criamos um jogo de tabuleiro físico, em tamanho gigante, que permite que os jogadores caminhem, literalmente, pelos conceitos de educação financeira e, brincando, aprendam a administrar seu dinheiro e a construir um patrimônio para ter segurança financeira no futuro”, explica Rosana Aguiar, Superintendente de ASG do Bmg.

“Dessa maneira”, continua, “colocamos nossa experiência de mais de nove décadas de mercado financeiro à disposição desses jovens atletas. Assim, esperamos contribuir com ensinamentos sobre endividamento, poupança, investimentos, entre outros, que serão levados por eles para o resto de suas vidas, dentro e fora de campo”, afirma.





COMO FUNCIONA O objetivo é simples, comprar craques de futebol para montar um super time. Para isso, são montados grupos de cinco adolescentes que jogam no tabuleiro gigante, com um percurso de casas, cada uma com diferentes desafios. Ao longo da jornada, para comprar os craques, o grupo enfrenta problemas, desafios e tem que tomar decisões como, por exemplo, investir, pegar empréstimo, ou cumprir algumas tarefas que podem aumentar seu patrimônio por decisões de baixo, médio ou alto risco, como, por exemplo, chute ao gol, acertar o travessão, cobrar falta com barreiras etc. E nesses momentos são passados os conceitos de educação financeira.

Comprometido com a ética e a transparência em suas operações, O Bmg também é um forte incentivador do esporte nacional. Apoia equipes femininas e masculinas de clubes de futebol renomados como Atlético, Vasco da Gama, Corinthians e Ceará, e é também parceiro regional do FC Barcelona.