ROUPAS PARA OS PAIS

As roupas figuram entre os principais itens que estão na lista dos filhos para presentear os pais em 2023. A pesquisa ouviu 1203 pessoas, sendo que 47% pretendem comprar roupas. Os calçados vêm em seguida, com 29% das menções. Perfumes (22%) e Alimentos e Bebidas (14%) vêm na sequência. Pesquisa realizada pela Score Retail, em parceria com a Hibou, coloca artigos de vestuário, seguida por calçados, como os presentes preferenciais para o Dia dos Pais, no próximo 13 de agosto. O estudo aponta que, de forma geral, os filhos estão mais propensos e presentear os pais do que no ano passado. Em 2022, 44,9% dos entrevistados declaravam que fariam menos compras por conta do poder aquisitivo. Agora, o índice caiu para 40%. Já 33% disseram que pretendem investir o mesmo que anos anteriores; enquanto 14% assumiram que estão com menos recursos, mas que vão manter a tradição de presentear. Apenas 1% diz que vai gastar um pouco mais.





JEMG/2023

O JEMG está de volta com a marca expressiva de 810 municípios inscritos em 2023. Participam do evento estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2009 a 2011 (módulo I) e 2006 a 2008 (módulo II). Mais de 6400 estudantes-atletas estão inscritos para a estadual. A etapa estadual termina hoje, em Uberaba. Cerca de 1012 escolas, representando 277 municípios, competem em 14 modalidades. A abertura oficial foi no dia 2 de agosto, no Parque Fernando Costa - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ. O JEMG/2023 indica os representantes de Minas para os Jogos Escolares Brasileiros - JEB'S e Jogos da Juventude. O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais. Mais informações: jogosescolares.esportes.mg.gov.br





SUL-AMERICANA

O SBT garantiu três patrocinadores para as transmissões da Copa Sul-Americana. Desde o mês de julho, as marcas Sportingbet, Chevrolet e Mercado Livre/Mercado Pago fecharam acordo para aparecer nos jogos exibidos pela emissora. O contrato contempla inserções na televisão aberta e nos canais digitais (site e canal YouTube Sports). Além disso, o SBT terá as marcas presentes na cobertura jornalística e transmissões ao vivo. A Copa Sul-Americana conta, neste ano, com as participações de Fortaleza, Corinthians, Goiás, Botafogo, São Paulo e RB Bragantino terá sua final no dia 28 de outubro.





CERVEJEIRO

O Dia Internacional da Cerveja foi comemorado no dia 4 de agosto pela Ambev com a companhia que faz um balanço sobre os aprendizados e ações desenvolvidas e que envolvem todo o seu ecossistema. Recentemente, a companhia lançou o Aprimore - voltado ao desenvolvimento e aceleração de cervejarias artesanais da região Nordeste do Brasil. O projeto foi criado para atender aos desafios gerenciais enfrentados pelos negócios cervejeiros. Com o projeto, foram disponibilizadas trilhas de aprendizagem pela plataforma da Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, lançada em 2020.





INVESTIMENTO

Outra iniciativa de destaque é o Fermenta - programa criado para apoiar projetos que visam a disseminação e impulsionamento da cultura cervejeira. Ao todo, cinco projetos receberão até R$ 50 mil divididos em dois eixos temáticos: crescimento compartilhado e capacitação com foco em festivais, shows, encontros, competições, palestras e produção de conteúdo para diversas plataformas. Até aqui, a companhia já impactou a vida de milhares pessoas em todo o país e segue ampliando suas iniciativas, agora com foco na inclusão produtiva. Neste contexto, criou o Bora - plataforma que oferece oportunidades de capacitação, emprego e renda, e tem como ambição impactar mais de cinco milhões de brasileiros até 2030.





SEBRAE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu que o Sebrae será estratégico na capacitação dos gestores públicos por meio das Salas do Empreendedor e na qualificação das prestações de contas que devem ser feitas pelos produtores culturais. "O Sebrae é essencial neste momento da cultura brasileira que vive uma nova fase", afirmou a ministra. O Sebrae e o Ministério da Cultura já estão atuando em duas frentes. A primeira delas se dá por meio da Lei Complementar de número 195/22, chamada de Lei Paulo Gustavo (LPG), que recebeu propostas de projetos culturais de todas as 27 unidades federativas, chegando a quase 100% dos 5.570 municípios. No total, o circuito promoveu 73 capacitações, com mais de 3.500 pessoas alcançadas, incluindo 37 palestras de sensibilização e mais de 36 workshops dos Planos de Ação ao longo de seis semanas.





ORÇAMENTO

A previsão é que a LPG destine o maior orçamento da história brasileira à cultura: R$ 3,8 bilhões. O montante será aplicado em manifestações culturais e artísticas em todo o país, democratizando o acesso à cultura e fazendo com que ela chegue na ponta. "O Sebrae vai atuar fortemente com a Cultura brasileira, permitindo a qualificação do empreendedorismo no ambiente cultural. Seremos estratégicos na retomada da atuação da indústria criativa, um dos setores que mais gera emprego e renda, com centenas de micro e pequenas empresas atuando", destacou Lima.









ABAP/ÉTICA

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) anunciou os 10 representantes da entidade para o Conselho de Ética do Conar no biênio 2023/2025. Essa é a primeira ação da nova gestão de Marcia Esteves na presidência da entidade. Ao todo, a Abap tem 32 profissionais indicados, representando a entidade junto ao órgão. Passam a integrar o conselho no próximo biênio: Álvaro de Carvalho, da Soul Propaganda; Bruno Panico, da Dentsu; Elise Passamani, da Lew'Lara\TBWA; Felipe Silva, da Gana Comunicação; Felipe Simi, da Soko; Fernanda Antonelli, da f+e/Cyranos; Heloísa Goldman, da Leo Burnett; Patrícia Moura, da Gut Agency; Ricardo Amaral Silveira "Chester", da AlmapBBDO; e Ruy Dantas, do Sin Group.





VAMOS MALHAR?

O Brasil conta com 32.011 academias ativas, de acordo com dados da Cortex, referência em inteligência de vendas B2B na América Latina. Esse número de estabelecimentos de atividade física abertos é frequentado por 21% da população, tornando o país o segundo que mais pratica musculação e outros esportes. O Brasil fica atrás apenas da Índia (24%), de acordo com dados do Cupom Válido, IBGE e Statista. O levantamento, que não considera as mega academias, mostra que o estado de São Paulo concentra a maioria dos estabelecimentos de todo o Brasil, com 6.496. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 3.684 e Rio de Janeiro fecha o pódio, com 2.098 academias. O quarto lugar ficou o estado da Bahia, com 1.995. O top 5 se encerra com o Rio Grande do Sul, com 1.963.