Bem brasileira

Com sua visão 360 graus com relação à moda, Fernando Silva recebeu a incumbência de apresentar uma nova marca ao mercado. A Sambah, que foi lançada paralelamente ao Minas Trend, em Belo Horizonte, tem origem paulistana, mas nasceu com DNA mineiro já que todos os processos foram realizados em Minas Gerais.

O briefing recebido passava por ecologia, natureza, e por tudo alinhado a esse múltiplo conceito, que faz parte do lifestyle da CEO do negócio, Ruth Diniz. Nada mais natural, então, do que falar de Bioma, título da coleção, que, segundo Fernando, emergiu como um ato de clamor pela preservação de um dos maiores biomas do planeta: a floresta amazônica.

Se o tema é recorrente em vários projetos ligados ao fashion, como diferenciá-lo e torná-lo relevante em um mercado cada vez mais competitivo? A resposta do estilista é simples: apostando nas manualidades e nos detalhes que diferenciam e destacam, porque tudo que foge do estritamente comercial tem valor agregado. “A demanda era fazer a marca do zero desde a criação do design do logo, fazer um produto com identidade brasileira sem ser caricato e com apelo artesanal e sustentável”, explica.

Ao longo de 20 anos de carreira, ele construiu uma teia de fornecedores fiéis: são costureiras, bordadeiras, floristas, designs têxteis, artesãos que se sentem desafiados antes às dificuldades que propõe. Sair do conforto é estimulante e conferir resultados inusitados são prova concreta do quanto essas pessoas são capazes e podem ir além do convencional.

“A tradição do trabalho manual e a consolidação de processos criativos e técnicas passadas de geração a geração, como o crochê, o bordado de linhas e pedrarias com miçangas, canutilhos de pérolas, resultam em peças únicas, com edição limitada, que ganham status de arte”, explica Fernando.

Com carta branca para decidir e liberdade de criação, o voo pôde ser bem alto. Nesse raciocínio, ele investiu nas tramas do crochê sofisticado – como o das telas enriquecidas por cristais -, desenhou estampas que foram recobertas por linhas ou bordados originando novos prints, trocou plumas por penas.

Apostou em paetês ecológicos reciclados desenvolvidos com resíduos de garrafa pet e acetato, investiu em flores gigantes coloridas, que ocupam todo o território das roupas e na leveza de borboletas. “Não tem como falar de Brasil sem incluir cores e sem ilustrar as belezas naturais. Daí que as estampas impactantes e exclusivas fazem parte do DNA da Sambah”, afirma, dando crédito nesse quesito a Lilih Kelly, profissional que o acompanha há 16 anos.

A fonte de inspiração da estamparia são as obras da artista plástica inglesa Margaret Mee, ilustradora de botânica que contribuiu para a catalogação das espécies da flora brasileira e ficou conhecida como a dama das bromélias. Daí que a paleta de cores segue o mesmo conceito, exibindo as nuances das orquídeas, bromélias, sementes, ananás, borboletas e flamingos. “É uma cartela iluminada, que ressalta a exuberância de tons, como o rosa, vibrante, verde copa, laranja radiante, azul sereno, urucum, bege, ouro e branco.

Por outro lado, a marca explorou matérias-primas como as fibras naturais fluidas de toque suave, algodão com seda, linho puro, tricô de viscose e gaze brocada. Destacou, ainda, a utilização de fibras sustentáveis: a viscose e modal ecovero, o linho reciclado, fibras tecnológicas de poliamida, lamê, chiffon e cetim.





Sensualidade Ser natural é a proposta que não perde de vista o precioso, elege o poético e não descarta o lado sensual do corpo feminino, numa ambivalência que valoriza os looks. Dos anos 1970 e início dos anos Y2K vêm uma sensualidade atrevida, que valoriza o biotipo da mulher brasileira evidenciando, como enfatiza o estilista, o efeito das moulages, fendas e cut out.

Silhuetas mais justas se juntam às modelagens oversize, que trazem um ar moderno e despojado em uma sintonia com a alfaiataria contemporânea. Não faltam os plissados, o tingimento natural e a fundição de metais que complementam a riqueza de detalhes e garantem originalidade à coleção.

“Fizemos também a linha beachwear”, conta Fernando. Arrojada, sofisticada, transita com elegância e praticidade entre os momentos de prazer no resort e da vida cotidiana. “A linha resort é algo que tenho facilidade em fazer, peças fluidas fazem parte do meu DNA. Eu me inspirei principalmente nas formas orgânicas das pétalas, das orquídeas e bromélias para criar volumes e shapes diferenciados”, pontua.

Os outros shapes de destaque, segundo o estilista, são os covers ups: as saídas de praia multifuncionais podem ser usadas por cima do beachwear ou da alfaiataria compondo looks bem urbanos.

Diversificada, colorida e bem brasileira, a Sambah é uma mélange de boas ideias compactadas para atender o próximo verão.