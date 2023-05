Festival Vizinho Pardini leva cultura e lazer às praças

O evento reuniu cerca de oito mil pessoas na Praça da Assembleia (foto: Leo Lara/Divulgação )



O Festival Meu Vizinho Pardini, iniciada em 2016, no qual o Hermes Pardini convida os vizinhos de suas lojas espalhadas por Belo Horizonte e região metropolitana para um dia exclusivo de cultura e muita diversão, já conta mais de 25 edições. Além da capital, a promoção foi realizada também em Betim, Lagoa Santa, Santa Luzia e Vespasiano, sempre com entrada gratuita e patrocínio do Hermes Pardini, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Em sua última edição, o evento que abriu a temporada 2023, ofereceu uma programação diversificada na Praça da Assembleia, consagrando o propósito do projeto: proporcionar lazer e cultura para todos.

CUIDADOS

Um público variado circulou por lá ao longo do dia. A agência Árvore, idealizadora do festival, estima que mais de 8 mil pessoas passaram pela Praça no decorrer da programação artística. Tradicionalmente, o festival é um evento cuidadoso e afetivo, com espaço e atrações para diferentes gerações. “O Festival Meu Vizinho se tornou um projeto querido pelo público, reconhecido pela curadoria, estrutura e experiências que oferece. Tudo é pensado nos mínimos detalhes para que os vizinhos se sintam bem, ocupando a praça que é deles”, comentou Cristiane Vieira, gerente corporativa de marketing do Hermes Pardini.





A Lei de Incentivo à Cultura faz jus ao nome. É por meio dela que o Hermes Pardini investe no acesso gratuito à uma diversidade artística e cultural, sempre em espaços públicos e claro, promove conexão e cria elos entre pessoas e vizinhanças. O Festival Meu Vizinho Pardini é fruto de um Programa de Relacionamento com a Comunidade criado em 2016 para estreitar os laços entre as equipes dos laboratórios e o entorno de cada região.

VALORES

O intuito do projeto sempre foi, por meio do evento, destacar valores que a marca compartilha e contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática e múltipla. Uma estratégia em total coerência com a atuação e atributos da tradicional marca mineira. Em 2020 e 2021, as edições foram online com atrações especialmente pensadas para o público 60+. Já em 2022, com a volta dos eventos presenciais, cinco eventos foram realizados em áreas públicas e acessíveis para um público total estimado em 25 mil pessoas, com um total de 51 apresentações artísticas e 248 artistas envolvidos.