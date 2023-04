Criatividade mineira

Wagner Penna

Após o sofrido período de pandemia da Covid-19, o mundo mudou e a moda também. Os desfiles presenciais são a prova mais obvia disso. Eles também mudaram e, agora, lutam para (novamente) catalisar as atenções. É assim no mundo inteiro.





No caso da moda mineira, essa ferramenta de divulgação & marketing fashion envolve esforços ainda maiores, por diversas razões. Uma delas é a notória dissolução das energias que, a certa altura, condensou a ideia de que somos um polo importante de moda.









COVEN

É nesse contexto que ganha importância significativa o desfile promovido pela A.Criem (Associação dos Criadores e Estilistas de Minas), que abriu a 29ª. edição da feira Minas Trend e foi realizado com apoio da Secult, Cemig e Fiemg, dentro da agenda Passarela da Moda. A começar pela sua proposta restauradora, seguida pela boa curadoria (feita pelos estilistas Renato Loureiro, Victor Dzenk e Antônio Diniz – também presidente da A.Criem), inspirada pelo tema “Barroco Tecnológico” (tradicional + modernidade), e materializada no vaivém dos looks pelos jardins do Palácio da Liberdade – agora um espaço (ocasionalmente) aberto ao público.

DNA & DIGITAIS

A entrada das 40 produções apresentadas refletiu em cores & formas o que se pretendia. A cartela cromática começou pelo vermelho, seguidos de rosa, prata, branco e alaranjados. Como explica Antônio Diniz, o vermelho remete ao triângulo escarlate centrado na bandeira de Minas, enquanto o fúcsia das vestes episcopais homenageia nossa religiosidade e o branco ilumina os caminhos das Gerais – sempre abertos ao novo e à criatividade. O laranja ferruginoso saiu das nossas entranhas mineradas, enquanto o brilho do prata refletiu a riqueza dos metais preciosos – base de nossa história e economia.





Patrícia Motta





Observando um pouco além das cores, os detalhes nas roupas revelaram o DNA de cada marca e/ou estilista ali desfilado. Como ressalta Renato Loureiro, “a criação foi livre, demos apenas o tema e a cartela, e deixamos com eles que suas vontades se realizassem, independentemente do comercial. O propósito era só para fixar o conceito, tão esquecido nos dias de hoje”, observou.





Para Victor Dzenk essa identidade é vital para uma grife de moda, pois é a sua assinatura. A começar pelo próprio





Dzenk, que levou ao desfile sua sensualidade referencial e modernizada. Os traços reconhecíveis, também, estavam na modelagem exata da Alphorria, nos detalhes em volumes da Arte Sacra, na elegância sutil e cada vez mais refinada da Anne Fernandes, na irreverência de Martielo Toledo, na alfaiataria da Apto 03, na transparência diluída em plumarias da Fleche d’Or, nas formas sinuosas e recortes precisos da Caos ou na dissimulada oscilação holográfica da B. Bouclé. Impossível citar todos. Mas vale registrar, ainda, os bordados inconfundíveis de Fernando Silva aplicados sobre o inusitado degradê (branco-ao-laranja), marcando uma bonita transição entre os blocos de cores do desfile.









Fernando Silva

Na turma de novos estilistas, a tendência puffer de Valéria D’Valéria e seu look astronauta, as pastilhas metálicas à la Paco Rabanne da Nui Nui, as pastilhas tramas teladas da Rochelle Gonçalves, a profusão volumosa de Norberto Andrade ou os volants flutuantes e prateados da Fernanda Santos reforçaram a poderosa atitude criativa, porém realista, desses novos talentos.

DESFILES & RECOMEÇOS

Tudo isso revela que, mesmo com a força das redes sociais e seus infindáveis posts de looks instantâneos, os desfiles mantêm a sua potente irradiação midiática inalterada. Na verdade, foi até potencializada. Em recente matéria sobre esse fenômeno global, o jornal ‘The New York Times’ lembrou que grandes marcas – como Dior –estão investindo cada vez mais em megadesfiles pelo mundo afora a cada 45 dias, isso mesmo. Outra publicação, especializada, apurou que são investimentos médio, em cada um deles, em torno de US$3 milhões. Marcas um pouco menores, desembolsam US$1,5 milhão a cada temporada. Os desfiles ‘normais’ na Semana de Moda de Nova York custam, em media, 250 mil dólares – cada um. Os faturamentos bilionários da tops fashion, justificam.





Chiara Lacerda





Por aqui, estamos em fase de recomeço, algo bem mais penoso – e com recursos infinitamente menores. Um esforçado rehab fashion que, inclusive, autoriza a minimização de sobressaltos ou incidentes eventuais – dentro e fora da passarela da moda. A cena dos representantes das marcas consolidadas e dos novos estilistas, ao final do desfile, sob as arcadas de cantaria da antiga sede do governo estadual, indicou que seguiremos em frente na medida em que simbolizou a integração entre presente/futuro da nossa moda – a partir da criatividade.





Para fechar, vale dizer que a sequência de mensagens dos oradores oficiais naquele mesmo ambiente renova a esperanças de que o setor, realmente, voltará a ter apoio governamental e das entidades fomentadoras do comércio & indústria locais e, assim, dar mais um passo na tarefa de consolidação da cadeia da moda made in Minas – que, com seus altos e baixos, vem se arrastando há anos.





Victor Dzenk





DESFILE

MARCAS & ESTILISTAS

Alphorria \ Arte Sacra \ Anne Fernandes \ B.Bouclé \ Fleche d’Or \Fatima Scofield \ Caos \ Eliane Matos \ Elisabeth Marcos \ Essenciale \ Plural \ Condotti \ Fernando Silva \ Barbara Bela \ Graça Ottoni \ Marrô \ Maracujá \ Liana Athelier \ Liana Leão Design \ Apto 03 \ Martielo Toledo \ Patricia Motta \ Plural \ Rafael Motta \ M.Rodarte \ Renata Campos \ End \ Ronaldo Silvestre \ Cleo \ Sonia Pinto \ Victor Dzenk \ Valéria Mansur Atelier \ Kalandra





NOVOS TALENTOS

Fernanda Santos \ Norberto Rezende \ Valéria Duarte \ Júnior Gusmão \ Bia \ Alê \ Eric