Mart Minas tem ofertas também para comerciantes e produtores

A Páscoa no Mart Minas está repleta de ofertas em ovos e chocolates para todos os gostos, inclusive para comerciantes e produtores de ovos caseiros que queiram expandir as vendas. Eles podem encontrar desde formas a chocolate fracionado para suas encomendas. Em 2022, foram vendidas mais de 10 mil toneladas de ovos no Brasil, 13% de crescimento sobre o volume do ano anterior. Um estudo da Neogrid apontou que foram faturados R$ 6,5 bilhões na Páscoa em 2022, representando crescimento de 8,8% em relação ao total faturado em 2021. O Sudeste foi responsável por 56,9% da receita, com R$3,7 bi, um crescimento de 4,4% em relação a 2021.





Outro grande destaque da Páscoa no ano passado, e que parece ter chegado para ficar, são os ovos feitos artesanalmente por transformadores, a partir de chocolates diferenciados com recheios exclusivos. A tendência é evidenciada pela preferência por artigos personalizados, a exemplo dos clássicos ovos de colher, para os quais o Mart Minas disponibiliza ampla diversidade de ingredientes aos produtores das receitas.





Ainda de acordo com os dados da Neogrid, a categoria de bombonieres foi a que mais cresceu, com alta de 137,7% no faturamento. Neste ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), foram colocados no mercado 440 itens de Páscoa pela indústria, sendo 163 lançamentos. O número de lançamentos é o maior desde 2015, quando a Associação iniciou os registros.





FESTIVAL DE PESCADOS

As vendas de Pescados também crescem significativamente neste período, a categoria foi responsável por 20% dos produtos mais promocionais na Páscoa dos dois últimos anos. Por isso, o Mart Minas realiza, paralelamente à Campanha de Páscoa, o Festival de Pescados, para quem não abre mão de preço e qualidade na escolha dos produtos que irão à mesa na Semana Santa.





LIDERANÇA

Atualmente, o Mart Minas está entre os cinco maiores do segmento de atacado e varejo no Brasil, e ocupa a atual liderança no segmento mineiro. Presente no mercado há 21 anos, a rede conta com um mix de mais de 10.000 itens e 57 lojas espalhadas por 45 cidades, atendendo cerca de 700 cidades próximas a regiões nas quais suas unidades estão inseridas.





CARTÃO PRÓPRIO

Para estreitar a relação com sua base de consumidores e alinhada à missão de aumentar o poder de compra dos clientes, ano passado a rede lançou o Cartão de Crédito Mart Minas nas versões para CNPJ, comerciantes informais e Pessoa Física. Entre as facilidades oferecidas, estão o prazo de pagamento em até 40 dias e condições comerciais diferenciadas, como parcelamento de ovos de páscoa e vinhos em até 3 vezes sem juros e pescados com 5% de desconto.





Portanto, com tantas opções, vale aproveitar o Domingo de Páscoa e aproveitar, inclusive para presentear no pós-Páscoa. Afinal, sempre fica faltando alguém para presentar.