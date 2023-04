Caminho elegante

(foto: Fillity/divulgação)







Para atender mulheres que buscam estilo na reinterpretação inteligente do clássico e da qualidade, a mineira Esperança Dabbur abriu a marca Fillity, que chega aos mais de 30 anos encantando uma crescente legião de admiradoras. A empresária veio de uma família de comerciantes do ramo de tecidos, formou-se em assistência social, mas foi na moda que se encontrou. O bom gosto e o conhecimento da principal matéria-prima necessária para seu negócio foram o diferencial.

(foto: Fillity/divulgação)

Surpreender em moda não é apenas a busca do novo, do diferente ou do must have de determinada temporada. Um dos ensinamentos que fizeram com que a própria moda ficasse mais madura e preparada para entrar num novo milênio foi descobrir a fórmula de reciclar a mulher com itens e atitudes que lhe garantam feminilidade, informação, segurança e sensualidade na medida certa. Outro ponto importante é saber driblar um campo traiçoeiro, o déjà vu – a repetição sem emoção. Por isso, fazer do clássico um admirável “novo” – e sem medo – na contemporânea cena fashion é caminho dos mais instigantes, e isso Esperança conseguiu com sucesso. E as mineiras perguntavam porque demorou tanto tempo para chegar à capital de seu estado natal.

(foto: Fillity/divulgação)





COLEÇÃO O outono 2023 foi pensado para acompanhar mulheres múltiplas. A coleção intitulada Caminhos é o passaporte para embarcar no equilíbrio entre a leveza e o poder. As modelagens contam histórias e acompanham a mulher contemporânea que protagoniza o próprio destino. Composições autênticas que fogem do óbvio fazem da coleção um encontro de vivências de novas narrativas.

(foto: Fillity/divulgação)

A escolha dos tecidos nobres foi pensada de maneira que o caimento e o corte produzissem peças elegantes. Linho puro, seda, alfaiataria premium e o tweed são alguns dos materiais escolhidos. O couro é o mais desejado da estação e chega com inovação: cores diferenciadas, como o verde-esmeralda e o azul lavanda, além dos clássicos off-white e preto.

(foto: Fillity/divulgação)

O blazer, peça obrigatória de qualquer guarda-roupa, é apresentado em modelos alongados, com cortes atuais e abotoamento duplo, que garantem um ar mais jovem à peça eterna. A tendência da vez agrada a todas: a saia pencil é a estrela do streetstyle nesse começo de ano e estará presente no jeans e no couro.

O básico com um toque de moda ficará a cargo das malhas e das t-shirts, confeccionadas em uma cartela de cores diversa e atemporal, que complementam o look sem pesar. Casaquetes com franjas, calças wide leg, jaquetas cropped e tricots estão presentes em silhuetas diferenciadas.