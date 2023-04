Coven (foto: Lufré/Divulgação)



Coven comemora 30 anos com coleção que olha para a história da marca e mergulha na sua origem, revivendo os primeiros experimentos de Liliane Rebehy no tear. A estilista resgata técnicas e modelagens que foram sucesso no passado, o que reforça a atemporalidade das peças