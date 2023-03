Por um planeta saudável

Tecidos de fibras naturais ou recicladas (foto: 7FAM/ Divulgação)







Uma das indústrias mais poluentes é a da moda, e a cada dia que passa as marcas estão investindo mais em um processo produtivo sustentável. É fácil? Não. É barato? Também não, ao contrário, é mais caro, mas o pensamento mudou, ou pelo menos precisa ser mudado. E quem ainda não se atualizou, está sendo cobrado pelos consumidores que estão, cada dia mais, priorizando marcas que se preocupam com a sustentabilidade, afinal, queremos um plante saudável, queremos um lar para as próximas gerações.

Para quem não sabe, a redução na disponibilidade dos recursos naturais aumenta os custos e afeta a competitividade das empresas. Por outro lado, consumidores estão cada vez mais preocupados com os impactos ambientais e sociais dos produtos e seus processos produtivos. Investimentos em projetos ambientais geram ganhos econômicos e sociais e contribuem para a consolidação de uma economia de baixo carbono. Ter ações sustentáveis na indústria se torna um diferencial para o desenvolvimento das empresas que buscam responsabilidade e inovação.

Ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. Com ações sustentáveis os recursos naturais não se esgotam, podendo ser utilizados por gerações futuras, por isso, quando cada um faz a sua parte, deixa de prejudicar o meio ambiente.

O processo de confecção da coleção cápsula economizou cerca de 50% de água (foto: 7FAM/ Divulgação)





fibras naturais Um exemplo de empresa sustentável é a americana premium denim Seven For All Mankind, que iniciou o ano com a coleção spring summer 2023 trazendo novidades. Com a cápsula “Born From Nature”, confeccionada com tecidos de fibras naturais ou recicladas e com corantes feitos com minerais, a marca se aproxima da meta mapeada para 2023 de ter mais de 80% dos produtos feitos com propriedades sustentáveis.

Os tecidos e roupas descartadas possuem fibras reaproveitadas e ganham uma vida nova, reduzindo bastante o desperdício. Segundo o sócio e CEO da marca no Brasil, Esber Hajli, todas as suas fibras, naturais ou recicladas, são certificadas e cultivadas organicamente, sem pesticidas e/ou outros produtos químicos. “Os acabamentos das peças através de um processo de polimento com moléculas orgânicas limpam o tecido de algodão e retiram quaisquer impurezas, prolongando sua vida útil. Para suavizar o toque das peças foram utilizados amaciantes à base de óleos vegetais de Aloe Vera, proporcionando um toque fresco, saudável e extremamente macio”.

O processo de confecção da coleção cápsula economizou cerca de 50% de água e energia, o que resultou em uma economia de 10 litros de água por peça produzida, em comparação a outros processos convencionais. “Já estamos em uma jornada, caminhando para desenvolver e produzir peças com enfoque em materiais sustentáveis e práticas que reduzirão nosso impacto no planeta”, finaliza o empresário.





BREVE HISTÓRICO Nascida em Los Angeles, Califórnia, a Seven For All Mankind (7FAM) foi a primeira marca a escalar o premium denim, se tornando uma marca híbrida de moda e inovação. Se destacou pelo uso inovador de tecidos, caimentos e acabamentos em denim.