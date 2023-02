Troféu Telê Santana homenageia os melhores do futebol mineiro

(foto: Divulgação)

O futebol mineiro vai finalmente conhecer os melhores da temporada 2022. Depois de uma acirrada disputa fora das quatro linhas, quando torcedores e telespectadores do Alterosa Esporte votaram em seus craques preferidos, os vencedores irão receber o cobiçado Troféu Telê Santana. A premiação é uma homenagem ao eterno Mestre Telê Santana, um dos mais importantes treinadores e jogadores do futebol brasileiro. Em sua 22ª edição, o Troféu Telê Santana é reconhecido como o maior prêmio do esporte mineiro, especialmente por seu processo democrático de escolha. Serão homenageados os craques que brilharam nos campeonatos disputados na temporada de 2022 (Campeonato Brasileiro, Campeonatos Mineiros dos Módulos I, II e da Segunda Divisão; Copa do Brasil e Taça Libertadores da América), respeitando valores que foram a marca registrado no trabalho de Telê Santana: disciplina, comprometimento, entrega, superação e paixão pelo esporte.



CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO Os jogadores eleitos concorrem a uma desejada vaga na Seleção do Troféu Telê Santana. Também são premiados atletas mineiros, instituições e autoridades que foram destaques em outras modalidades ou segmentos esportivos no cenário nacional e internacional. A exemplo do ano passado, os prêmios serão entregues em uma LIVE transmitida - ao vivo - no canal do programa "Alterosa Esporte" no YouTube, dia 15 de fevereiro, a partir das 20h. A cerimônia de premiação será comandada por Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, apresentadores mais queridos de Minas. No dia 18 de fevereiro (sábado à noite), haverá reprise da LIVE na TV Alterosa. Durante a LIVE serão sorteadas camisas oficiais autografadas do Atlético, Cruzeiro e América. Para participar, basta escanear o QR code com o celular, que ficará na tela durante a cerimônia, preencher o formulário e enviar.



ESCOLHA DOS MELHORES Os concorrentes ao troféu Telê Santana são indicados a partir de votos da crônica esportiva dos Diários Associados (TV Alterosa, Superesportes-Portal UAI, Estado de Minas e Aqui) e do Conselho de Notáveis composto por ex-craques do futebol mineiro. O Conselho é presidido pelo técnico Renê Santana, filho de Telê Santana. O seleto conselho conta com Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luisinho, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Palhinha, Éder Aleixo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Dadá Maravilha, Ronaldo Luís, Toninho Almeida, Toninho Cerezzo, Humberto Ramos, Vantuir Galdino, Nonato, Procópio Cardoso, Euller, Paulo Roberto Prestes, Natal e Lola.



VOTO POPULAR Na internet, os milhares de telespectadores do programa Alterosa Esporte participaram votando no canal especial alterosa.com.br/trofeutele. Não houve limite de votos, com um torcedor podendo votar quantas vezes quisesse em cada uma das posições, ajudando a eleger o representante do time do seu coração. Ao todo, serão entregues 19 troféus: goleiro, lateral-direito, dois zagueiros, lateral-esquerdo, dois volantes, dois meias, dois atacantes, revelação da temporada e o treinador. Também serão entregues troféus ao craque do ano, destaque do Interior, destaque especial e destaque nacional. Um grande clube receberá homenagem especial e um ex-craque do futebol mineiro também será homenageado.



MESTRE ETERNO Telê Santana nasceu em Itabirito, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e comandou oito clubes, entre eles Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, além da Seleção Brasileira, onde registrou sua assinatura de "Mestre dos Mestres". Curiosamente, Telê não foi campeão mundial, mas marcou para sempre a história do futebol mundial com sua lendária Seleção de 1982, que encantou o mundo com o futebol-arte, alegre e genial.



Ao longo da carreira, acumulou mais de 22 títulos, destacando-se o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Telê nos deixou em 2006, em Belo horizonte, onde viveu seus últimos anos ao lado da família e cercado de amigos e admiradores.



CAMPANHA A equipe de Marketing dos Diários Associados criou a campanha de divulgação do prêmio, convocando os torcedores para votar e eleger os melhores do esporte mineiro na temporada de 2022. As peças desenvolvidas foram VTs e vinhetas para a TV Alterosa; anúncios para os jornais Estado de Minas e Aqui, banner para o Portal UAI, feed e story para o Instagram da TV Alterosa.



PARCERIA A 22ª edição do Troféu Telê Santana tem o patrocínio da Gerdau - Brasileira de nascimento. Mineira de Coração. E, também, da Amoeba, massinha de brincar, divertida e colorida, com distribuição BH Toys. O prêmio é uma idealização do Alterosa Esporte, realizado pela TV Alterosa, com promoção do Estado de Minas, Superesportes e Portal UAI.

TROFÉU TELÊ SANTANA



GOLEIRO

Matheus Cavichioli (América)

Everson (Atlético)

Rafael Cabral (Cruzeiro)



LATERAL DIREITO

Raul Caceres (América)

Mariano (Atlético)

Geovane Jesus (pelo Cruzeiro)



ZAGUEIROS (dois atletas)

Éder (América)

Júnior Alonso (Atlético)

Jemerson (Atlético)

Eduardo Brock (Cruzeiro)

Lucas Oliveira (Cruzeiro)



LETERAL ESQUERDO

Marlon (América)

Guilherme Arana (Atlético)

Matheus Bidu (Cruzeiro)



VOLANTES (dois atletas)

Juninho (América)

Alê (América)

Allan (Atlético)

Jair (pelo Atlético)

Machado (Cruzeiro)

Neto Moura (Cruzeiro)



MEIAS (dois atletas)

Benitez (América)

Nacho Fernandes (pelo Atlético)

Zaracho (Atlético)

Bruno Rodrigues (Cruzeiro)

Jajá (Cruzeiro)



ATACANES (dois atletas)

Everaldo (América)

Henrique Almeida (América)

Hulk (Atlético)

Keno (Atlético)

Edu (Cruzeiro)



REVELAÇÃO

Arthur (América)

Rubens (Atlético)

Daniel Jr. (Cruzeiro)



TÉCNICO

Vagner Mancini (América)

Cuca (pelo Atlético)

Paulo Pezzolano (Cruzeiro)



DEStAQUE DO INTERIOR

DEMOCRATA/Sete Lagoas

(Campeão Mineiro do Módulo II)

NORTH EC/Montes Claros

(Campeão da Segunda Divisão)

ATHLETIC/São João Del Rei

(Campeão Mineiro do Interior)



DESTAQUE ESPECIAL

Alice Pocahontas, 9 anos - BH (Campeã Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi,

Bicampeã Mundial em São Paulo; Campeã European Kids, na Irlanda, Campeã

Brasileira em São Paulo)

Rafael Condé Nery Mesquita - Nova Lima (Bicampeão Mineiro de Kickboxing - Santa luzia MG (6 Lutas), Tricampeão Brasileiro de Kickboxing - Vitória ES (4 Lutas), Campeão Panamericano de Kickboxing - Paraná PR - (3 Lutas), Campeão do Arnold Classics South America Kickboxing - São Paulo SP (3 lutas) e Campeão do Spartans Kickboxing -

São Caetano do sul SP - (2 Lutas)

Kelvin Oliveira - Ipatinga

(Melhor Jogador de Fut 7 do mundo)

Michel Shaolin - Itabirito

(Campeão Peso Pena MMA)



n AUDITORIA Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garante a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.