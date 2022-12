Sinapro-MG empossa diretoria no Encontro Anual da Propaganda

Nova diretoria do Sinapro-MG: Ricardo Melillo, André Lacerda, Juliano Sales, Luis Gustavo Leão e Joelma Matos (foto: Simpro-MG / Divulgação)



A nova diretoria do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - Sinapro-MG- para o triênio 2023/2025, foi empossada em noite festiva do Encontro Anual da Propaganda. O evento e anualmente promovido pelo Sinapro-MG e reúne personalidades dos diversos setores da comunicação mineira. A cerimônia de posse foi presidida por André Lacerda, presidente do Sinapro-MG, que agradeceu a participação de todos, falou do período “extremamente dinâmico e desafiador” que o mercado da comunicação está vivendo e fez um resumo do balanço de sua gestão à frente da instituição.





RELEVANTE “A minha fala é de agradecimento e orgulho pelo que foi feito, com o privilégio de ter grandes profissionais em minha diretoria. Nossa união mostrou que o trabalho conjunto é muito importante por meio da construção de uma pauta positiva comum. Prova disso são os números e as grandes conquistas para o nosso setor. Entrego um sindicato mais relevante e com alto grau de representatividade em nosso estado e um dos mais importantes do Brasil. Eu nunca vou abandonar um mantra: Juntos somos mais fortes”. O novo presidente, Gustavo Faria, destacou o trabalho realizou por seu antecessor e dos ex- presidentes que, juntamente com suas diretorias, ajudaram a escrever a história da propaganda mineira. “Agradeço ao André pelo trabalho, pela dedicação ao nosso mercado nos últimos anos e por continuar com a gente na diretoria. Também agradeço ao meu pai, Hélio faria, que juntamente com outros ex-presidentes, se dedicou muito pelo nosso sindicato.

É uma honra assumir esse cargo e dar a minha contribuição à entidade e ao mercado da propaganda”.

MELHORES DO ANO Como é tradição, o Sinapro-MG sempre homenageia pessoas, empresas e entidades que se destacam no mercado da propaganda. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Jornal Diário do Comércio (90 anos de fundação) e a Rádio Itatiaia (70 anos de

fundação) receberam o título de “Memória Viva da Publicidade Mineira”. E receberam título de “Personalidade da Propaganda de 2022” o presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão – AMIRT, Mayrink Pinto de Aguiar Júnior; o presidente da Câmara de Comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Rodrigo Silva Fernandes; e o presidente do Sindicato de Emissoras de Rádio e Televisão de Minas Gerais – SERT-MG, Francisco Bessa.