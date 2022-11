Criatividade artesanal

T Chic (foto: Divulgação)



São milhares de mãos elaborando produtos artesanais pelo Brasil afora, reproduzindo saberes e fazeres, inventando formas originais de construir novas histórias. Minas Gerais se destaca nessa “indústria da criatividade”, que tem como base tradições do passado que surgem atualizadas, valorizando a cultura local.

Rosângela Assis Bordados (foto: Divulgação)

A economia criativa mostra toda sua potência como geradora de renda para pessoas que, isoladamente, no interior de suas casas, ou em grupos organizados socialmente, se dispõem a explorar suas habilidades e a exibi-las em eventos de pequeno porte.

Comprar dos pequenos produtores é um convite a descobrir um universo de surpresas e dar continuidade a um trabalho ancestral que, na maioria das vezes, flerta com a sustentabilidade, convite que se renova com a proximidade do Natal.

Loja Colaborativa Anjo e Cia (foto: Divulgação)

O Up Showroom, feira que está na sua sexta edição e será realizada dias 3 e 4 de dezembro, no hotel Ramada Lourdes, por exemplo, já se tornou um veículo que busca se aproximar da essência do artesanal, reunindo produtores e público através da seleção de técnicas como bordado, crochê, richelieu, macramê, patchwork, cerâmica, uso da madeira, das pedras, do vidro.

São muitas as histórias envolvidas no evento. Nascida em uma família de bordadeiras de Esmeraldas, Silvana Alves de Souza dá continuidade a uma tradição antiga, criando peças valorizadas pelo richelieu aplicado em jogos de cama, mesa e banho. Suas toalhas de mão e panos de copa engomados já ganharam fama entre decoradoras, que aproveitam o evento para abastecer os clientes.

Home Clô (foto: Divulgação)

Advogada e pós-graduada em moda e designer de ambientes, Ana Valle começou a fazer experimentações com descartes de marcenaria, sobretudo o MDF, em 2017, compondo acessórios de diferentes níveis, cores e texturas. A marca Anamariamariana é uma junção do seu nome e o das duas filhas e utiliza, entre outros recursos, flores desidratadas, cordões, nós, pintura a mão com tinta acrílica, flertando com o slow fashion e o upcycling.

Regina Ladeira (foto: Divulgação)

Já Vânia Castro é bordadeira de mão cheia. Da interação entre agulha e linha nascem motivos inspirados na fauna e na flora e trabalhados com matérias-primas nobres, como linho e cambraia importados, fitas e rendas especiais. Rosângela Assis também se inspira na natureza para elaborar seus bordados manuais explorando flores, borboletas, folhagens, paisagens, passarinhos, em cenários que trazem encantamento.

Lalaland (foto: Divulgação)

O crochê está bem representado no UP Showroom. A Lalaland tece bolsas e carteiras atemporais com pontos preciosos, que enriquecem as peças, estendendo sua produção aos vasos e cachepôs decorativos. E a Pontapé Arte em Malhas investe na mesma técnica, mas usando a malha como material.

Na seara da porcelana pintada à mão, Dalila Moura espalha motivos variados sobre as superfícies. Dos românticos ao animal print, a seleção de utilitários e adornos apresentada pela artesã inclui canecas, bandejas, copos, travessas, pratos e xícaras. O destaque são os objetos com temas natalinos que ela levará para a feira.

Já Aline Souto prepara uma linha especial de saboaria com apresentação de vários kits perfumados englobando manteiga corporal, escalda pé e os sabonetes pintados da É tudo sabão. Nessa edição, ela investe ainda na criação de peças em cerâmica – bolws, saboneteiras, copos, canecos - que podem ser anexados aos kits ou vendidos separadamente.

Geóloga por formação, Silvana Bernardes encaminhou seus conhecimentos na área para a criação de acessórios originais nos quais as pedras naturais – amazonita, jaspe, quartzo rosa, quartzo verde – se unem a bases de alumínio, cobre e couro. São colares, gargantilhas, anéis, braceletes, brincos poderosos que levantam qualquer produção.

A meninada também tem espaço na feira. As bonecas e bichinhos da Arte Afeto são perfeitos para as crianças brincarem ou para decorarem quartos infantis. Cada modelito vem com um figurino diferente, as roupinhas são criadas por Patrícia Poubel. No mesmo segmento, a Vestindo Bia explora vestidos românticos, saias rodadas, babados e estampas exclusivas na coleção criada para vestir meninas.





Sustentável Velas são elementos fundamentais para criar um clima de mistério, celebração ou reconexão energética. As da L’Énergie apresentam um diferencial: são fabricadas com cera 100 natural, com certificação de procedência para uma queima limpa e ecológica, além de virem com pavio de algodão. Blends com óleos essenciais puros trazem perfume e benefícios terapêuticos para os produtos.

E para quem aprecia óleos essenciais, os doTerra também estão no Up Showroom. Os vidrinhos mágicos, cada um com suas propriedades, despertam os sentidos por meio de suas composições, fragrâncias e aromas que abraçam corpo e mente provocando bem-estar físico e emocional.

A loja colaborativa da Anjo e Cia, por sua vez, é um achado de opções: tem difusores de aromas, home spray, caixas decorativas, velas e terrariums, que poderão ser apreciados pelos visitantes. E, ainda, mesaria com propostas natalinas. No mesmo setor, a Home Clo chega com jogos americanos, guardanapos e porta-guardanapos criativos, para alegrar a mesa e tornar os encontros mais festivos.

Para os fashionistas, uma dica são as t-shirts da TChic. Elaboradas em malha confortável, cores neutras – branca, preta e cinza mescla – investe em estampas exclusivas, que vão do logotipo e aplicação de slogans até prints alusivos à cidades europeias. As blusas da Zoi resgatam o feito à mão e a cultura mineira através dos bordados, crochê e aplicações de renda, Já os shapes minimalistas da coleção de Regina Ladeira combinam bem com o espírito descontraído e casual das férias de final de ano.

E, como em toda feira que se preze, o Up Showroom oferece uma área gastronômica com petiscos deliciosos – pão de queijo, pastel de nata, geleias, antepastos, pães, bolos, biscoitos, café – com direito a cerveja artesanal da Harp para brindar os bons momentos.