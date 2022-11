Cerca de 400 pessoas participaram do Feijão Solidário, a feijoada beneficente mais animada de Belo Horizonte, promovida pela Jornada Solidária Estado de Minas, para arrecadar recursos para a Festa de Natal para as crianças das creches e para aquisição de equipamentos para as instituições. A festa teve patrocínio do Epa, Construtora Castor, Instituto Gerson Bartolomeo, Braúnas, Jam Engenharia, Saúde Mob/Hermes Pardini e apoio da Rede Mater Dei.