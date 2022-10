Encontro de amigas

Isabela Teixeira da Costa





Mesa. Todas as casas têm esse móvel para ser usado nas refeições em família, porém, com a correria da vida moderna há muitos anos o mobiliário se tornou item para depósito de bolsas e outros itens que colocamos quando chegamos apressados em casa.

Mesa Ma Perle (foto: jair amaral/em/d.a press)

Mas uma coisa é certa, um dos grandes prazeres é quando sentamos à mesa em família ou com amigos queridos para passar bons momentos degustando coisas saborosas durante conversas agradáveis e trocas de experiências. Somos seres relacionais, fomos criados para conviver em comunidade e é exatamente por isso que sempre que encontramos com pessoas queridas ficamos mais felizes.

Home & Decor de Babi Surette (foto: jair amaral/em/d.a press)

A importância do sentar à mesa é tão grande que se tornou tema de livro. A autora Devi Titus escreveu “A Experiência da Mesa”, na busca de levar o leitor a descobrir relacionamentos mais profundos e significativos, mostrando que a mesa tem um impacto significativo sobre a alma. Ela trata os instantes à mesa como um tesouro que, ao ser aplicado na hora certa, pode resultar em novos níveis de satisfação nos relacionamentos.

Dorinha Chaer (foto: jair amaral/em/d.a press)

Para a autora não existe experiência de vida que substitua a “conexão e o significado criados ao comermos juntos à mesa. O importante é a troca de afeto, e isso é o que constrói uma família”, diz. Reunir em torno da mesa promove comunhão e momentos inesquecíveis que, com certeza, trarão crescimento e serão lembrados para sempre. E podemos estender essa fala afirmando que também constrói fortes laços de amizade.

Mesa de Glacilene Lobato (foto: jair amaral/em/d.a press)

Pelo visto o Corpo de Voluntárias da AMR – Associação Mineira de Reabilitação já sabia disso há muito tempo, porque há 17 anos promovem o seu Chá Solidário, uma das ações que fazem para arrecadar recursos para o atendimento às crianças que sofrem com os mais variados tipos e graus de problemas motores.

Vírginia Muzzi (foto: jair amaral/em/d.a press)

O chá começou pequeno, no antigo salão do Buffet Célia Soutto Mayor, cresceu e há alguns anos já ocupa o amplo salão do Buffet Catharina. São convidadas 73 madrinhas – capacidade máxima do local –, que decoram mesas de dez lugares e convidam amigas queridas para sentarem com elas e passarem a tarde batendo papo e tomando um delicioso chá.

Os comes e bebes ficam sob a responsabilidade das 280 voluntárias que se mobilizam e são responsáveis por convidar as madrinhas, e conseguir a doação de salgados, doces, bolos, tortas e bebidas, já que além do chá é servido também café, sucos e refrigerantes.

Muitas das mulheres convidadas, por alguma razão não podem aceitar o compromisso de assumir a decoração da mesa, mas não abrem mão de contribuir, por isso a arrecadação sempre é maior do que o número de pessoas presente ao evento.

Os dois últimos anos o chá foi virtual. Segundo Bernadete Mendes, em 2020, quando começou o lockdown as pessoas estavam muito sensibilizadas e como o Corpo de Voluntárias (CV) decidiu dar cesta básica para todas as famílias carentes atendidas pela AMR, a participação foi maciça. Neste ano não foi cobrado nenhum valor, e cada pessoa doou o montante que desejou, com isso conseguiram arrecadar um montante recorde de R$ 136.742 mil. Em 2021, ainda em formato virtual, as madrinhas fizeram pequenos encontros em suas casas e postaram as fotos nas redes sociais e a arrecadação foi de R$ 115.573 mil.

De volta ao formato presencial, a organização se deparou com um novo problema, que tem sido enfrentado por todas as instituições filantrópicas: tudo que antes da pandemia era doado gratuitamente, agora é cobrado, se não integralmente, de 30 a 50% do valor. Isso onera os custos e reduz em muito o valor arrecadado para as obras sociais. Apesar de ainda não ter fechado todos os custos, este ano o Chá Solidário da AMR teve uma receita bruta aproximada de R$ 99.280 mil, mas diante do citado acima, o custo gira em torno de R$ 24 mil.

A ajuda do CV à AMR é fundamental, pois seu apoio representa 20% do orçamento anual da Associação. Para quem não sabe, a AMR é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que há 58 anos promove a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física, por meio de reabilitação neuromotora. A Instituição oferece atendimento interdisciplinar de Fisioterapia,

Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Esporte Terapia, Serviço Social, inclusão escolar, Odontologia, Musicoterapia, Nutrição e Serviços Médicos (Ortopedia, Neuropediatria, Pediatria, Otorrino Pediatria, Gastroenterologia Pediátrica). Todo o tratamento é oferecido de forma gratuita às famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social.