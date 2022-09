Flores em profusão

(foto: Alvaro Fráguas/divulgação)







O que melhor para representar a primavera do que as flores? Pois as flores foram o fio condutor da coleção primavera 2022 da Barbara Bela. Flores e mais flores. Estilizadas ou não, nas rendas, nos bordados discretos, flores de plumas, flores nos recortes a laser, nas flores de florista feitas a mão, em tecidos, celebrando a primavera por vir.

A marca nasceu em 1974, criada por Helen Carvalho, e o nome foi inspirado nos versos do poeta e inconfidente mineiro Alvarenga Peixoto, escritos para sua esposa, Bárbara Heliodora, no século 18. A poesia que inspirou o nome inspirou também a fundadora a criar o estilo da marca que tem no seu DNA: vestidos de festa com delicados, ricos e sofisticados bordados em rendas e tules. A modelagem primorosa e as moulages também são marca registrada da grife, que fez parte do Grupo Mineiro de Moda.

(foto: Alvaro Fráguas/divulgação)

Helen já passou o bastão para suas filhas Stephânia e Georgiana Mascarenhas, que dão continuidade ao trabalho com uma pegada mais moderna, sem perder a qualidade. A dupla, ao lado da prima e sócia Rosa Mascarenhas, lançou uma linha casual, mas continua tendo a festa como destaque da marca.

(foto: Alvaro Fráguas/divulgação)

A coleção Printemps traz peças com uma modelagem ampla, em renda, tafetás e metros e metros de seda pura. Natural, a seda impera nesta luxuosa coleção. Cada peça pode levar meses até chegar na loja, desde a concepção da seda pelo bicho-da-seda em seu casulo confortável, tecendo tranquilamente os fios maravilhosos que nos envolverão, suaves, nesta primavera que se aproxima, até a finalização do modelo com todos os ricos detalhes.

(foto: Alvaro Fráguas/divulgação)

Amplas, as modelagens seduzem nos longos e nos microvestidos, criando jovens e novas silhuetas que aparecem dominando a estação em tons ‘decalées’ de verdes, rosas, amarelos e azuis suaves, e, contrapondo a elas, chega o l’orange – o tom laranja, eleito pela marca como a cor ícone da estação. Cheio de energia, o laranja está presente em várias peças. Os pretos vêm fortes e clássicos, sempre superelegantes, e os vestidos mais près-du-corps são elegantes e bem modelados, envolvendo o corpo com precisão.

(foto: Alvaro Fráguas/divulgação)

Franjas e plissados estão presentes nos modelos, além de amplas capas colocadas de forma harmoniosa sobre os vestidos, no mesmo tom. Para o desfile, o produtor optou em apresentar peças mais secas, sem muitos bordados, porém várias delas com aplicações das flores e diversas formas. A transparência tem seu lugar em vários modelos, que pode ser explorada com uso de hotpant para as mais jovens e ousadas, ou com um tubinho cor da pele para as mais discretas. Os comprimentos variam do míni ao longo. Não tem regra nem rigidez, o que vale é o desejo da cliente.