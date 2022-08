Verão da pronta entrega

Wagner Penna

Arte Sacra (foto: BHPORTER/DIVULGAÇÃO)

Depois de consolidar o pólo de moda da cidade entre os mais importantes do país, a pronta entrega mineira agora está delineando um novo formato de salão de negócios para o setor com as propostas diferenciadas do BH-à-Porter. A nova edição da feira acontece entre os dias 15 e 19, com 83 das mais importantes marcas (entre vestuário festa, casual, beachwear e acessórios) e, desta vez, terá também palestras e espaço ampliado – no The One Business Center (na av. Raja Gabaglia) – além da tradicional venda nos show rooms das grifes participantes. Nessa temporada, as coleções mostrarão o verão 2023. Promovido pela Coopermoda, essa é a 17ª. edição do evento.

Segundo os organizadores, a estimativa é de superar em 20% as vendas registradas nas versões anteriores – que alcançaram cifra média de R$5 milhões em cada evento. Outro recorde a ser quebrado é o número de compradores – cerca de 200 lojistas selecionados, convidados e presença confirmada.

Gra Martins (foto: BHPORTER/DIVULGAÇÃO)





NEGÓCIOS O grande diferencial do BH-à-Porter é seu modelo de negócios, que prioriza as vendas das marcas de pronta entrega, mas oferecendo um produto com alto padrão de qualidade, bem desenvolvida, elaborada, com pegada fashion e bem-acabada. Diferentemente das feiras que trabalham com pedidos antecipados, nesse salão de negócios as marcas disponibilizam suas coleções para entrega imediata aos lojistas. Embora o formato exista em outros pólos do país, ali atende apenas a produção mais popularizada e de grande escala. No caso de BH, a entrega é de uma moda mais exclusiva.

B.Fly (foto: FOTOS: BHPORTER/DIVULGAÇÃO)

Para o produtor-executivo do evento, Alessandro Almeida, o fortalecimento do salão BH-à-Porter contribuiu para reconduzir o comprador físico desse nicho de moda para a cidade, inclusive atraindo novos clientes. Uma estratégia importante para o momento pós-pandemia, quando o comércio fashion iniciava sua retomada ainda de forma tímida.

Ele acrescenta, ainda, que o salão de negócios é relevante para impulsionar as vendas das marcas conhecidas e estabelecidas no mercado, mas também “dar um respiro e oportunidade” para as novas grifes. Nesta edição, serão quase 20 novos nomes no salão referencial (instalado com 40 estandes) e em seus próprios show rooms. No universo de marcas ativa do nosso pólo fashion, é um percentual significativo.

Tuffi Duek (foto: BHPORTER/DIVULGAÇÃO)

Para potencializar toda essa energia negocial, ele informa que a comercialização passará a ser também phygital (isto é, mix de físico e digital) com a criação do marketplace MyShowrooms. A plataforma (desenvolvida pela Convert Tech) é dedicada à moda de atacado e une os show rooms das marcas aos lojistas e consultores.

Além de encurtar distancias entre esses agentes, também mostra desfiles on-line, promove painéis sobre o setor e amplia a experiência de compras do lojista.





CONSULTORES Mas o BH-à-Porter vai além das vendas. Como explica o produtor do evento, os compradores também estimulam o turismo de negócios na cidade, pois a maioria estica suas saídas aos restaurantes, descobrem curiosidades da nossa cultura e levam a mensagem mineira para todo o país. Ele lembra o papel dos consultores membros da Coopermoda (nesta edição 70 deles aderiram ao evento) neste sentido, observando que “desde sua chegada ao aeroporto, durante as compras, na tarefa de efetuar despachos das mercadorias, no acompanhamento pela cidade e retorno ao aeroporto os lojistas clientes são assistidos pelos consultores”.

Um exemplo disso é o consultor Francisco Santoro, que já garantiu a presença de lojistas recepcionados por ele vindos de São Paulo e do Nordeste. Ele diz que, além do acompanhamento das compras durante o salão de negócios, também cuida do transporte e hospedagem e até do despacho das mercadorias comercializadas no evento. No seu caso, até uma assessoria de estilo e tendências é prestada como serviço adicional. Essa parceria se estende aos horários fora da feira, com ele indicando e\ou levando seus lojistas convidados para jantares, locais interessantes da cidade e outras providências. Cada comprador convidado, fica em média, na cidade, por dois dias.





PALESTRAS Uma das grandes novidades dessa edição do BH-à-Porter serão as palestras funcionais. Estão programados três fashion talks com as informações para os participantes: no dia 15, a Fabi Lopes fala sobre ‘A importância da construção de uma marca pessoal forte no mundo da moda’; no dia 16 será a vez de Samantha Malheiros debater o tema fashion business em torno de ‘Inteligencia estratégica para o seu negócio de moda’ e, no dia 17, Janaina Ortiga (da plataforma @olojistadesucesso ) passa sua expertise com o tema (trabalha desde 1994 no assunto), falando sobre ‘Lojas mais lucrativas, equipes comprometidas e sua loja como referência’. Todas as palestras serão às 19h no salão do The One Business Center.

Em sua palestra, Janaina adianta que “apontará os caminhos para o lojista ter um negócio de moda rentável”. Segundo a profissional assim como em outros negócios a moda também precisa de boa gestão. É necessário conhecer os números, pois são eles que darão a sinalização sobre como prosseguir, quais ações devem ser tomadas e quais ações de vendas desenvolver. Destaca, ainda, que é “essencial se preparar para as compras mais assertivas para evitar sobras, saber rapidamente o que gira melhor ou não”. E conclui afirmando que a cima de tudo tem que procurar inovação, novas marcas e novas opções – pois é isso que impulsiona a moda. Em resumo: profissionalização.





TRENDS Um rasante por alguns show rooms de marcas que participam do BH-à-Porter, sinalizam algumas tendências para o próximo verão. A saber:





FESTA é a linha de produção na moda mineira que continua puxando as vendas desde meados do ano passado. Mas, agora, vem com menos bordados e mais detalhes fashions bacanas e elegantes – como recortes e muitos vestidos longos. A alfaiataria entrou nessa linha com força, com roupas mais estruturadas. Detalhes em pedrarias e muito paetês. O brilho continua forte.





CASUAL O cropped continua liderando a tendência no casual. O corte ‘puxou’ a cintura das calças e saias para cima, deixando apenas uma pequena faixa dorsal à mostra. O complemento desse look com blazers ou spencers existe, mas é opcional. Os recortes nas peças reforçam a tendência, chamada de cout-out. Franjas e babados prosseguem. Vestidos curtos, micro e midi chegaram, inclusive na alfaiataria, mas suavizada com aberturas generosas.





CORES A cartela de cores é ampla, começando com o branco e chegando aos tons mais fortes e coloridos (rosados, alaranjados, amarelo, verde, etc) em clima neón. Alguns chamam essa paleta de ‘marca-texto’, porque a textura e luminosidade lembram as cores dos conhecidos pincéis escolares ou de trabalho. Para outros, são ‘tons solares’. A estampa Liberty chega sendo incluída nas peças em patchwork das famosas flores miúdas – neste caso em tons que passeiam do pastel aos coloridos.





TECIDOS As fibras naturais ganham mais espaço no verão 2023, com pegada sustentável e maior conforto. Nesse nicho, o linho tem papel de destaque – assim como algumas propostas em algodão. A tricoline é uma referência. Na outra ponta, a viscose volta com sua fluidez e flexibilidade do linho + viscose (viscolinho). Os acetinados refletem esse novo verão. Continuam a laise, o tule e os tecidos planos para alfaiataria (crèpe Patou).