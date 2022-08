Brasilidade calorosa

(foto: Edgar Azevedo/divulgação)







O verão 2023 da Mixed traz as origens do Brasil para as peças. A coleção intitulada "Raízes" conta histórias através das influências que sofremos. Já que estão falando de origens a campanha não poderia ter sido feita em outro local que não fosse a Bahia, estado da descoberta do país, que, obviamente evidencia nossas raízes, buscando referências e detalhes multiculturais como nossos tons, cores, flores, frutas, rendas, bordados e azulejos.

(foto: Edgar Azevedo/divulgação)

A coleção apresenta icônicas peças da marca como a calça Cláudia, a camisa Tony e a regata Tricot Trash, além de modelos exclusivos. “Raízes” é feita com tecidos como linho, algodão, crepe, laise e renda. A ousadia na mistura de padronagens e tonalidades nada óbvias evidenciam o mood fresh e marcante.

(foto: Edgar Azevedo/divulgação)

As estampas contam com a parceria da artista Lourdes de Deus, intitulada de “Somos todos irmãos”, que criou um design especial para algumas das peças. O diferencial de “Raízes” fica por conta dos acessórios feitos em madeira e palha.

(foto: Edgar Azevedo/divulgação)

Os tons de azul, rosa, mango, vermelho, verde, café, cacau e amarelo-claro marcam a coleção e também as estampas, presentes nos vestidos, camisas, saias, calças e blusas. O verão 2023 entrega brasilidade e autenticidade em cada detalhe.