CéuLar faz sua quarta fusão em dois anos

As irmãs Adriana e Daniela Magalhães mantêm a empresa na vanguarda (foto: Divulgação )

Associada à maior rede de imobiliárias do Brasil, a Netimóveis, a CéuLar, uma das 10 maiores do setor na capital mineira, ampliou a carteira de clientes por meio da aquisição da carteira de imóveis da Gênesis, empresa também associada à rede de imobiliárias, com tradição de mais de 20 anos. Com 45 anos de atuação em BH, completados em abril, foi a quarta fusão da CéuLar Imóveis em dois anos. Neste período se incorporaram à empresa a Lockey, em 2022, e a Ageville e a Locus, em 2021. A mais recente aquisição do grupo, que tem à frente as irmãs Adriana e Daniela S. Magalhães, resultado de uma sucessão empresarial familiar de sucesso, representa crescimento de 21% da empresa, consolidando-a num mercado cada vez mais dinâmico.





DEsAFIO "Consideramos fundamental a aquisição da carteira de imóveis da Gênesis em nossa estratégia de crescimento. Ela é uma imobiliária parceira, com gestão familiar, integrante da rede Netimóveis, em atividade desde 1999 e com um grande legado. Vamos incorporar à nossa carteira centenas de imóveis já alugados, residenciais e comerciais e muitos outros disponíveis para locações e vendas. Sem dúvida, mais um grande desafio para marcar esses 45 anos", afirma Adriana Magalhães, diretora da CéuLar Imóveis e da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI).





CONFIANÇA Para a empresária, a Gênesis, ao realocar seus clientes na CéuLar, demonstra a confiança na parceria e no trabalho de qualidade da empresa. "Tudo isso nos motiva a empreender cada vez mais, otimizando os processos, agregando valor aos nossos serviços, diversificando nossa carteira de clientes", reitera Adriana.

TECNOLOGIA Ao longo desse período, a CéuLar apostou na tecnologia como forma de diminuir a burocracia na contratação dos serviços e na otimização do tempo. Por outro lado, com o slogan "O jeito GENTE de comprar, vender ou alugar seu imóvel", a GENTE se orgulha em dizer que VOCÊ tem e sempre terá lugar na nossa história. A empresa comandada pelas irmãs da segunda geração da família - Adriana Magalhães e Daniela S. Magalhães, está na vanguarda em relação ao que há de novo em excelência em atendimento, sem perder o foco: o cliente em primeiro lugar.





INVESTIMENTOS O segredo para se manter no seleto grupo de liderança no mercado imobiliário, revela a irmã e diretora, Daniela S. Magalhães, é contar com treinamentos e aperfeiçoamentos constantes, investir em tecnologia que ofereça agilidade nas operações e manter um bom feedback: "Usamos o que há de mais contemporâneo, procurando deixar o cliente no centro de todas as nossas decisões, estabelecendo relações que trazem resultados sustentáveis para todos os envolvidos nos processos. Investimos incansavelmente no crescimento individual de cada funcionário e corretor parceiro. Eles se profissionalizando, ganham todos: eles, os clientes, a empresa e o mercado", completa.