Vrum investe em novo portal e no retorno de Boris Feldman

Boris Feldemam está entusiasmado com sua volta e promete muitas novidades no Vrum (foto: Divulgação)



O que já era bom agora está muito melhor! O novo site do Vrum está de tirar o fôlego dos apaixonados por carros. Referência no segmento automotivo, o site recebeu novo aporte de conteúdo e um reforço de peso. Trata-se de ninguém menos que o jornalista Boris Feldman, uma das maiores autoridades no mercado editorial automobilístico, que retorna para "pilotar" o Vrum.





MERCADO AQUECIDO

E as mudanças no Vrum chegam em boa hora. Pesquisa da Webmotors aponta que 95% dos entrevistados querem trocar de carro ou comprar um novo automóvel em 2022. Assim, é importante contar com a ajuda de um portal como o Vrum, que oferece análises e resultados de test-drives dos modelos mais vendidos, para ajudar na tomada das melhores escolhas nas negociações.





GÁS NOVO

Para dar maior foco na produção de conteúdo, Boris Feldman diz que se sente novamente em casa, confortável e entusiasmado com a nova fase do portal Vrum. “Eu escrevi minha história no jornalismo automotivo com capítulos muito importantes aqui no portal Vrum. Por isso, eu sinto que estou voltando para casa, comandando esse novo momento do portal, que está presente na vida dos brasileiros. Estou cheio de gás para levar muito conteúdo interessante e que contribua com o nosso leitor”, afirma Boris Feldman. E para dar um toque muito especial ao novo conteúdo oferecido, o Vrum contará com a coluna exclusiva do jornalista.





CRESCIMENTO

O novo Vrum é resultado de intensa análise sobre o comportamento do consumidor. Isso é retratado na pesquisa realizada pelo Google, que hoje é o maior buscador da internet. O levantamento reforça que houve aumento em buscas sobre reviews de automóveis, showrooms digitais e compras de veículos pela internet nos últimos anos.

Afinal, como muitas outras coisas são feitas via web, por que não vender e comprar veículos sem precisar sair de casa? E com as análises precisas dos especialistas do Vrum, os consumidores ficam mais seguros nas decisões de compras.





“O Vrum é uma marca de conteúdo do segmento automotivo tão poderosa que ganhou espaço em todas as plataformas. Sua audiência sempre foi um sucesso na internet, TV e jornal impresso. E, agora, investimos fortemente na repaginação do portal e na produção de conteúdo. Além disso, estamos honrados de trazer de volta o nosso parceiro de longa data Boris Feldman, para assinar esse projeto junto ao grupo. Estamos confiantes de que essas mudanças vão tornar o Vrum ainda maior”, diz Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo dos Diários Associados.





Alexandre Magno, diretor de operações dos Diários Associados, destaca que “o novo portal Vrum chega no momento em que o consumidor de veículos procura por conteúdo de qualidade que o faça acertar na compra e na venda do seu automóvel. Por isso, estamos trazendo muitas novidades, bem como o retorno do Boris Feldman, que é referência nacional no segmento automotivo e um grande amigo da casa”.





LIDERANÇA

O portal Vrum foi lançado em 2006 e logo se tornou referência. Nele é possível consultar preços da tabela Fipe, pesquisar sobre veículos à venda, anunciar automóvel e ficar bem informado sobre novidades do setor. São mais de 500 mil acessos por mês, apenas no site, sem contar os downloads do aplicativo (disponível para os sistemas Android e iOS) e o canal no YouTube, que conta com 355 mil inscritos.





Com o sucesso do Vrum na internet, o conteúdo acabou ganhando a televisão. Assim, entre março de 2008 e junho de 2015, o programa “Vrum” foi exibido na TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, também em rede nacional.





NA REDE

O Vrum é sucesso também na internet com seu canal no YouTube, com mais de 91 milhões de visualizações e 355 mil inscritos. Entre os vídeos mais populares está o test-drive do Ford Fusion, assistido mais de 1,5 milhão de vezes. Confira as novidades em www.vrum.com.br.