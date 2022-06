Figurinos épicos

Austin Butler, que fará Elvis e Olivia DeJonge como Priscilla (foto: Prada e Miu Miu/divulgação)







A diretora criativa da Prada e da Miu Miu, Miuccia Prada, colaborou com o premiado cineasta Baz Luhrmann e a figurinista vencedora do Oscar, Catherine Martin, para criar vários looks para os personagens principais de seu filme altamente antecipado, “Elvis”, projetando peças personalizadas e revisitando modelos dos arquivos das duas marcas.

(foto: Prada e Miu Miu/divulgação)

O filme, estrelado por Austin Butler, que fará Elvis, terá Tom Hanks como seu empresário enigmático, o coronel Tom Parker, e Olivia DeJonge como Priscilla, e refaz a vida e a música de Elvis Presley, celebrando seu estilo icônico, bem como o de toda uma era.

“O ponto central para a narrativa de ‘Elvis’ é a lendária história de amor de Elvis e Priscilla. Priscilla Presley, dona de uma beleza e estilo icônico, marcou para sempre a cultura contemporânea. Assim, era importante para Baz e eu que permanecêssemos fiéis a esse legado não apenas imitando as roupas reais que ela usou, mas encontrando uma maneira moderna de conectar o público ao seu exclusivo e histórico estilo. Foi maravilhoso para Baz e eu fazermos esta colab criativa com Miuccia mais uma vez. Mergulhando nos arquivos da Prada e da Miu Miu com modelos superlativamente qualificados, fizemos uma verdadeira viagem para traduzir as roupas históricas dos Presleys nos trajes que estariam no filme”, disse Catherine Martin. A partir do estudo das roupas de Elvis e Priscilla, Miuccia encontrou diversas afinidades e semelhanças em seus imensos arquivos, tanto da Prada quanto da Miu Miu, e deu forma a novas criações. O resultado lembra fortemente os anos representados no filme, mas também é uma expressão dos DNAs das duas marcas e suas histórias.

A Miu Miu tem frequentemente explorado e reinterpretado o estilo marcante de várias décadas do século 20, de acordo com seus próprios códigos. Essa é a razão pela qual várias de suas coleções mais famosas serviram, facilmente, de base e inspiração do estilo de Priscilla Presley, que também foi o resultado de uma abordagem pessoal à moda de seu tempo. As roupas foram criadas a partir de peças de arquivo e de imagens reais das roupas usadas por Priscilla, como o terninho brocado enfeitado com miçangas e franjas usado por ela no concerto de abertura da noite em Las Vegas.

Prada também se voltou para aquelas décadas e paisagem cultural – animada por um espírito revolucionário e desejo de liberdade – para oferecer uma interpretação estética original. A partir dessa mesma noção, vários figurinos autênticos de Priscilla foram reinventados para o filme, como o vestido de tweed usado sobre um suéter de mohair com uma jaqueta de camurça marrom, usada em um especial de Elvis para a NBC. Essa colab renova a relação de longa data entre Miuccia Prada, Baz Luhrmann e Catherine Martin, que já havia resultado na criação de peças exclusivas para “O grande Gatsby”, em 2013, e em 1996, no figurino usado por Leonardo DiCaprio no filme “Romeu e Julieta” – um intercâmbio artístico que reflete perfeitamente a atitude multidisciplinar da Prada através de uma criatividade que se mantém viva por meio de um diálogo constante com os universos da arte, do cinema e da arquitetura.