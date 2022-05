Empreendedorismo contra a 'jornada dupla'

Ter o próprio negócio pode ser a saída para as mulheres na luta contra a dupla jornada (foto: Sebrae/Divlgação)



Desafio de ser mãe aumentou com a pandemia, que segue impactando direta e indiretamente a vida das mães empreendedoras. De acordo com levantamento da ONU Mulheres, pelo menos 63% das mães relataram o aumento da carga de trabalho como desafio mais significativo e a principal barreira a` sua dedicação ao mercado de trabalho. O levantamento foi elaborado pelo Programa "Ganha-Ganha: Igualdade de Gênero Significa Bons Negócios", para identificar os efeitos da pandemia nos empreendimentos geridos por elas. E mostra que depois da pandemia, "aumentou" ou "aumentou muito" para as mães o tempo dedicado às seguintes atividades: 92% no cuidado com os filhos e filhas; 85% na rotina de cuidado da casa; 74% do tempo gasto nas atividades escolares; 59% nas atividades do negócio e "diminuiu" ou "diminuiu muito", para 64% das mães, o tempo disponibilizado ao lazer e ao autocuidado.





RECUO Empreender, de acordo com a analista do Sebrae Minas Michelle Chalub, geralmente é uma possibilidade de essas mulheres terem mais independência e um horário de trabalho mais flexível. E, segundo ela, como as mulheres ainda são as que se ocupam mais dos afazeres domésticos e dos cuidados com os filhos, diante de uma pandemia surgiu o desafio de empreender com filhos e filhas sem escolas e creches. Um estudo feito pelo Sebrae Minas no ano passado revelou que a maternidade é um fator relevante para 7 em cada 10 mães que decidiram empreender. Mas, com a pandemia, a situação dos empreendedores se agravou e levou muitas a abdicarem parcial ou totalmente dos seus negócios, para dar maior assistência aos filhos", explica a analista.





SEBRAE DELAS Para auxiliar as mulheres nos desafios do empreendedorismo, o Sebrae Minas tem um programa dedicado a apoiar e orientar mulheres que sonham em ter ou que precisam melhorar a gestão do próprio negócio. "O Sebrae Delas foi uma excelente ferramenta para essas mulheres no período de pandemia, pois oferece a oportunidade para que elas se capacitem, mantenham e melhorem seus negócios, tornando-os mais competitivos. Além disso, potencializa as expertises das mulheres, encorajando-as a trilharem o caminho de sucesso", destaca Michelle Chalub.

Em 2021, cerca de 5 mil empreendedoras foram atendidas pelo Sebrae DELAS em Minas Gerais. O programa oferece atividades de capacitação para o desenvolvimento de habilidades e competências, apoiando as mulheres a tornarem seus negócios mais competitivos e lucrativos, com reflexos também na vida pessoal delas. Apenas na região central do estado foram realizadas cinco turmas do Trilha Sebrae Delas, com 366 participantes, e duas turmas da Jornada da Confeitaria, com 123 participantes.





PREPARAÇÃO Além disso, as mulheres também contaram com o evento Conexão Delas, em parceria com a Fecomércio MG, no Youtube do Sebrae Minas - o evento teve 1,2 mil visualizações; o Fator S Challenge para Mulheres, com 29 participantes, e a parceria na 2ª edição do ELAS Festival, com 405 inscritas.

Para qualificar, valorizar e fortalecer os pequenos negócios liderados por migrantes, especialmente mulheres, foi realizada a Jornada empreendedora OIM - Organização Internacional para Migrações e Sebrae MG, com a parceria do Cio da Terra. O evento recebeu 200 inscrições em suas duas edições e 15 empreendedoras foram selecionadas para seguir nas atividades de capacitação da Jornada. Elas receberam atendimentos especializados de marketing e finanças para os seus empreendimentos, sendo também contempladas com um valor de premiação para utilização em seus negócios.