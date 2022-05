Franjas e bordados

(foto: Marcelo Soubhia e Zé Takahashi/ Agência Fotosite)







Adquiridas pelo mesmo grupo, a marca mineira Skazi e a paulista Tuffi Duek se tornaram “irmãs” e já que fazem parte da mesma família, nada mais natural que celebrarem juntas a conclusão das coleções outono-inverno 2022 e as mostrarem para a plateia mineira em um único desfile.

Foi exatamente isso que aconteceu. Os lojistas, imprensa e clientes já estão acostumados aos grandes desfiles da grife mineira, porém desta vez a irmã paulista debutou nas passarelas de Belo Horizonte. A direção de estilo de ambas as labels está sob a batuta de Paolinha Murta, e acompanhou bem de perto toda a produção do desfile, que teve como stylist Daniel Ueda.

As coleções do verão 2023 da Skazi e da Tuffi Duek surpreenderam o público por mostrar uma forte influência dos áureos tempos das discotecas: excesso de brilhos, bordados, franjas e plumas, e se tomarmos como base o histórico das coleções das marcas, tudo leva a crer que mais uma vez vão emplacar grandes peças que serão sucesso na próxima temporada e inspirar as tendências de moda.

A Skazi se inspirou na exuberância botânica, com peças bordadas e aplicações em um estilo Glam Rock do final da década de 1970 e início da 1980. A Tufi Duek usou a art déco e nouveau dos anos 1920 como ponto de partida para uma coleção cheia de brilhos, franjas e, claro, muita alfaiataria.

Destaques na passarela foram as tops Carol Trentini, Isabeli Fontana, Gianne Albertoni e Erika Monducci. As coleções do verão 2023 da Skazi e da Tufi Duek estarão disponíveis a partir de agosto.