Usiminas comemora mais de meio milhão de seguidores

A empresa recebeu um troféu pela marca alcançada (foto: Usiminas/Divulgação)



A Usiminas ultrapassou a marca de 500 mil seguidores no LinkedIn e foi reconhecida pela própria plataforma que entregou à companhia um troféu destacando o número de seguidores alcançados. O LinkedIn é um meio bastante utilizado para buscar novos profissionais, analisar perfis de candidatos e fortalecer a presença de profissionais e empresas no mercado, além de ser um canal de novas possibilidades de negócios.





FORÇA DA MARCA "As redes sociais são importantes ferramentas de diálogo e verdadeiras vitrines das companhias na sociedade cada vez mais digital em que vivemos. Conquistar um público tão grande, que ultrapassa em muito nosso quadro de colaboradores e terceiros, é uma vitória importante que demostra a qualidade e a relevância do nosso conteúdo, além da força da marca Usiminas no nosso país", avalia Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas. Para seguir a Usiminas nesta plataforma basta clicar no https://www.linkedin.com/company/usiminas.