Sucesso meteórico: da TV Itacolomi a liderança nacional

Álvaro brinca com um display dele próprio como cameraman, em uma exposição de 2018 sobre a TV Itacolomi, onde iniciou carreira (foto: Reprodução/Twitter/RC )



Nascido em 2 de abril de 1937, em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, Álvaro começou sua carreira em comunicação no início de 1956, aos 18 anos, como cameraman da TV Itacolomi, dos Diários Associados. Passou por vários setores até se tornar diretor comercial, fazendo com que se aproximasse do mercado publicitário, como bem destaca o diretor-presidente do Estado de Minas, Álvaro Teixeira da Costa.

"Perdemos um dos melhores publicitários de Minas. O Xará, como nos tratávamos, começou sua carreira profissional no Estado de Minas em posição humilde e chegou a dirigir a TV Itacolomi, onde também trabalhava seu irmão. Saiu para começar com grande sucesso a trajetória na propaganda mineira e foi, sem dúvida, um dos líderes do setor. Um simples acidente doméstico nos levou Álvaro Rezende Costa. Que Deus o receba!"

A RC Comunicação foi fundada em julho de 1973, tornando-se uma das mais longevas do mercado mineiro, com quase meio século de atividade ininterrupta. Com muito trabalho e criatividade, a RC foi também a primeira empresa do setor a ter escritório fora de Minas Gerais, instalando-se em Brasília. Hoje, a agência tem contratos com marcas ligadas aos setores público e privado.





REFERÊNCIA NACIONAL Álvaro Rezende também teve atuação decisiva no processo de crescimento do mercado publicitário nacional. Ele foi fundador e presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais (Sinapro-MG) e rompeu fronteiras ao liderar brilhantemente a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), entidade que presidiu de 1982 a 1989. Em 2014, foi eleito presidente do Conselho Consultivo dessa entidade, por sua experiência no mundo associativo. Uma trajetória brilhante, que deixa um legado inestimável para a indústria da comunicação nacional.