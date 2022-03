Novo design para o luxo

Modelo vencedor do concurso (foto: Justin French/divulgação)



Saiu o resultado do New Legacy Challenge, competição que une o programa People’s Place da Tommy Hilfiger e o Harlem’s Fashion Row. O vencedor, Clarence Ruth, foi anunciado por Tommy Hilfiger durante a final realizada no The Roxy Hotel, em Nova York. Os finalistas, Megan Smith, Johnathan Hayde e Clarence Ruth, criaram uma releitura do estilo prep com mentores da marca. Para quem não conhece, o prep foi preppy – também grafado preppie –, um termo surgido nos Estados Unidos. Refere-se a uma tribo urbana tradicionalmente adotada por estudantes de colégios preparatórios particulares do nordeste estadunidense e frequentadores das prestigiadas universidades dessa região, ou seja, pessoas de um alto nível social e econômico.

O ganhador Clarence Ruth com sua criação (foto: Justin French/divulgação)

O termo preppy envolve características sofisticadas no vocabulário, na atitude, no vestuário e principalmente no estilo de vida de quem o adota. Atualmente, isso já não é mais regra, pois esse estilo, por meio da mídia, se adequou a um modo de vida viável a níveis sociais e econômicos mais baixos, e a qualquer origem étnica. O prep é composto por peças com brasões, suéteres sobrepostos a camisas, listras e blazeres estruturados, calças de alfaiataria, gravatas e meias-calças. Saias plissadas inspiradas no tênis são muito usadas, lisas ou no xadrez.

(foto: Justin French/divulgação)

“Tem sido incrível acompanhar a jornada de Megan, Johnathan e Clarence no New Legacy Challenge. Eles nos mostraram uma criatividade e visão fora de série com suas coleções e eu estou animado para ver o talento deles moldando o futuro da nossa indústria”, comenta Tommy Hilfiger. A parceria da label com o Harlem’s Fashion Row tem como base o compromisso em promover a diversidade de talentos e representa um importante momento para a marca.





suporte O concurso foi criado para dar suporte aos talentos da comunidade negra em nível global. O desafio reforça a história e contribuição dessas comunidades no mundo da moda, ao mesmo tempo em que celebra vozes da nova geração de designers. Em 2021, inscrições de 12 participantes foram escolhidas e os designers foram convidados para apresentar seus trabalhos para um júri em um show case digital.

(foto: Justin French/divulgação)

Alinhado com a proposta do People’s Place Program em aumentar a representatividade de comunidades negras, indígenas e de pessoas não brancas dentro da indústria criativa e da moda, um time diverso trabalhou com os finalistas diante e por trás das câmeras para fazer com que seus designs tomassem vida.

“Estamos rearticulando a natureza de colaborações no mundo da moda por meio do People’s Place Program. Programas colaborativos como este são centrados em trazer acesso, possibilitar recursos, mentorias e oportunidades que amplificarão talentos. Nós realmente acreditamos que parcerias como essas poderão servir como referência em nossa indústria”, afirma Randy Cousin, SVP Product Concepts e People’s Place Program da Tommy Hilfiger.

“É sempre uma grande honra para nós fazer parte de parcerias com líderes globais do mundo da moda, que compartilham a mesma visão de trazer soluções para os problemas da diversidade e inclusão na indústria por meio de tempo, energia e recursos investidos na próxima geração de ícones fashion da comunidade negra”, comenta Brandice Daniel, fundadora do Harlem’s Fashion Row.

Os três finalistas apresentaram suas coleções finais do desafio no The Edition Times Square Hotel. Megan, Jonhnathan e Clarence mostraram suas inspirações, conceitos e coleções para um corpo de jurados, que incluiu Tommy Hilfiger, o ator ganhador do Grammy, Golden Globe e nominado ao Emmy, Anthony Ramos, e executivos da Tommy Hilfiger e do Harlem’s Fashion Row. Clarence foi anunciado como vencedor do desafio e receberá US$ 20 mil e a oportunidade de cocriar uma coleção cápsula ao lado do time de design da Tommy Hilfiger.

“Eu estou honrado em ser nomeado o vencedor do New Legacy Challenge. Essa oportunidade me trouxe liberdade criativa e, ao mesmo tempo, muito aprendizado e crescimento junto ao meu mentor, Urs Graber. Estou animado para continuar meu trabalho e integrar tudo que aprendi em meus processos de design, além de, claro, oferecer meu apoio aos designers negros que estão por vir”, aponta Clarence Ruth.

A marca de Clarence, Cotte D’Armes, explora o jeans de um ponto de vista descolado, com uma coleção de bottoms toda de denim, tops e itens de outwear que mesclam militarismo com streetwear e estilo biker chic.