Case de inclusão social garante prêmio Employer Brasil à MRV

A campanha premiada comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down (foto: Divulgação)



A MRV, empresa do grupo MRV&Co, recebeu o reconhecimento de Marca Empregadora do País, que destaca as empresas e suas campanhas corporativas. A companhia foi eleita na categoria Diversidade e inclusão pelo Employer Branding Brasil como a melhor estratégia de employer branding aliada à inclusão e à diversidade por meio do case do processo de inclusão dos profissionais com síndrome de Down na MRV&Co.

Para o diretor de desenvolvimento humano da MRV, Marcos Horta, "receber uma premiação que destaca a reputação da marca como empresa que proporciona experiências positivas para os talentos no ambiente de trabalho é muito gratificante. Principalmente quando o prêmio vem de um dos pilares do nosso programa de diversidade, a inclusão de pessoas com deficiência", ressalta o executivo.

Esse foi primeiro prêmio nacional para reconhecer as melhores práticas de marca empregadora do mercado realizado pela Employer Branding Brasil, plataforma sobre gestão estratégica de marca empregadora. Foram inscritos mais de 100 cases de Employer Branding de empresas de todo país. Para ver a campanha, acesse https://www.youtube.com/watch?v=Owz3q5bkJUY.