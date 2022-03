Art déco em preto

(foto: Yves saint laurent/divulgação)



A coleção YSL criada por Anthony Vaccarello teve como inspiração a devoção eterna à arte e ao estilo art déco, que sempre ocupou lugar especial no universo particular de Yves Saint Laurent. Uma de suas primeiras e mais premiadas aquisições para sua coleção pessoal de objetos foi um par de vasos Dunand originalmente exibidos em 1925, na Exposition Internationale des Arts Décoratifs.

Os interiores modernistas que Jean-Michel Frank projetou para clientes de vanguarda na década de 1930 impactaram profundamente a forma como Saint Laurent decorou sua residência em Paris décadas depois. Apesar de amar o estilo, o estilista raramente colocou traços de art déco em suas coleções.

(foto: Yves saint laurent/divulgação)

A coleção feminina inverno 2022 chega com forte presença desse estilo, em uma homenagem ao fundador da label. A referência não é literal, informando o espetáculo mais em essência e contorno geral do que em citações diretas. Nancy Cunard, a editora ativista de mentalidade independente que se vestia audaciosamente à frente de seu tempo – dando a um guarda-roupa masculino sua própria marca indelével – serviu como modelo norteador. Anthony Vaccarello encontrou uma maneira de pegar o espírito intrépido de Nancy e incorporá-lo à época atual. Para conseguir isso, peças de assinatura da casa assumem uma nova forma dramática envolvendo uma longa linha fluida por baixo.

(foto: Yves saint laurent/divulgação)





A silhueta é definida pela tensão: peças-chave de Yves Saint Laurent em materiais mais densos se transformam em casacos estilo paletó em comprimento mídi e longo, combinados com vestidos tipo flauta em tecidos delicados. Leveza, fluidez e transparência estão presentes em toda a coleção, e a produção sugerida mostra as peles com calçados inesperados, apresentando um look leve.

Proporções harmoniosas são vistas por toda parte, à medida que o volume é deslocado para um ombro forte e inclinado, enquanto uma impressão fina e alongada é interrompida com joias impetuosas e elementares: pilhas de pulseiras fundidas em prata, ouro e bronze.

A inovação é evidente nas peles de imitação de mestres produzidas pelos mesmos artesãos que trabalharam com a casa no passado e em uma nova encarnação mais desleixada do smoking Saint Laurent. Uma paleta mate suave sugere um momento de reflexão. Provando que a contenção não precisa ser sem alegria, esta é uma exibição silenciosamente poética, repleta de explosões de determinação e entusiasmo descarados.

(foto: Yves saint laurent/divulgação)

A paleta de cores é essencialmente o indefectível preto, com algumas roupas em castor seco, e cinza. O branco entra raramente para dar uma luz aos modelos, quebrando a harmonia escura proposta para a estação mais fria do ano. Destaque para os fartos casacos de pele – resta saber se são ecológicos ou verdadeiros –, em uma clara referência às clássicas e tradicionais peles muito usadas nos anos 1950 e 1960, com comprimemtos na altura do quadril ou longo.