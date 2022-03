Leitores e mercado ganham ótima opção com novo site do jornal Aqui

Tabloide, que já faz sucesso desde 2005, agora pode ser acessado de qualquer lugar em sua versão digital (foto: Divulgação )

Tradição do belo-horizontino desde de 2005, o jornal Aqui, uma das mídias do Grupo Diários Associados, ganhou versão digital. Desde 7 de março, o público da capital mineira passou a ter esse novo canal para se manter bem informado. Disponível na versão impressa, o jornal Aqui agora pode ser acessado da tela de qualquer aparelho celular em qualquer lugar e a qualquer tempo. Como a transformação digital está em todos os cantos, o novo site do jornal Aqui também acompanha esse contexto. Assim, o leitor ganha a opção de ler o jornal à sua maneira e no seu dispositivo preferido:

desktop, notebook, tablet ou smartphone. Entretanto, quem prefere o formato impresso, poderá continuar folheando as páginas com notícias de BH e região. Portanto, o jornal Aqui agora pode ser consumido conforme o gosto do leitor, o que passa a ser também uma ótima opção para o mercado publicitário.





EM TODOS OS LUGARES O novo site do jornal Aqui está 100% conectado com o leitor mineiro. Em qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada; no traba- lho, em casa, no passeio ou na fila do banco, o noticiário estará disponível. "O mundo mudou de 2005 para cá. O Aqui sempre acompanhou todas as transformações e trouxe cada uma delas nas páginas do jornal. Mas sentimos a necessidade de estar ainda mais conectados com o leitor em cada segundo do dia, em uma versão digital digna de atender ao internauta mais exigente, com design arrojado e navegação intuitiva e ágil para o leitor ficar bem informado", comenta Ale xandre Magno, diretor de ope- rações dos Diários Associados.





BASTIDORES DA NOTÍCIA O site do jornal Aqui vai focar nas notícias de BH, mas também irá destacar a região metropolitana e Minas Gerais. Segundo a coordenadora de jornalismo, jornalista e especialista em cobertura de temas relacionados à segurança pública Camila Dias, "a intenção é estar cada vez mais perto das pessoas aqui do estado". Por isso, a linha editorial do jornal estará muito focada em assuntos relacionados às cidades, à polícia e à justiça. Neste último tema, por exemplo, o site terá uma editoria especial para resgatar casos, como crimes hediondos que impactaram a sociedade mineira, mas que não ganharam continuidade na cobertura da imprensa em geral. "A gente vai procurar mostrar a notícia de um jeito diferente, não apenas o quê, quem, quando, como, onde e por que, mas sim ir além nas coberturas, mostrando os bastidores", aponta Camila.

Presente nas coberturas jornalísticas desde 2005, o jornal Aqui já faz parte da história mineira. E agora, com o lançamento da versão on-line, ele inaugura um novo capítulo. "O Aqui sempre fez parte da história da cobertura de segurança pública, e poder resgatar isso de uma forma on-line e mais moderna é uma honra muito grande", completa a jornalista.





ABRANGÊNCIA O jornal Aqui mantém sua essência popular e regio- nal. Ele é voltado para o público das classes B e C, mantendo sua linha editorial e se aproximando cada vez mais dos interesses dos leitores, formado 51% por mu- lheres e 73% na faixa etária de 20 a 59 anos. Além disso, o jornal Aqui carrega a marca do Portal Uai do Grupo Diários Associados, que há um ano também passou por uma reformulação na versão digital com o objetivo de levar um visual moderno e clean para o leitor, com uma navegação mais simples e rápida.

Portanto, aproveite para copiar o link www.aqui.uai.com.br no seu navegador e acompanhar notícias de BH e região metropolitana em tempo real de um jeito mais simples e fácil.