Paris, sempre Paris

Louis Vuitton (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

A Dior escolheu a moda como meio de sobrevivência, dando início à Semana de Moda de Paris com uma programação de clássicos da casa, retrabalhados - e refeitos - com uma inclinação técnica. Dois anos após o primeiro bloqueio pandêmico da França, a Paris Fashion Week voltou a pleno vapor, com a grande maioria das casas retornando aos shows ao vivo. A semana feminina de outono-inverno começou depois da abertura de Dior, com todos os olhos na Off-White, que apresentou a coleção final de seu fundador Virgil Abloh, que morreu de câncer em novembro de 2021 aos 41 anos. White é em uma das marcas de moda que mais cresce e Abloh foi recrutado para chefiar a moda masculina da Louis Vuitton antes de sua carreira ser tragicamente interrompida. A Louis Vuitton, que tem participação majoritária na Off-White, acredita que a marca pode continuar a crescer na ausência de Abloh.

Elie Saab (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

A Paris Fashion Week voltou, talvez maior do que nunca para a temporada de outono de 22. Embora ainda fossem mantidos alguns eventos digitais, a maioria das marcas voltou aos desfiles e apresentações presenciais – uma mudança rápida para uma presença social maior, que começou na Paris Couture Week em janeiro.

Germanier (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Das 95 casas do calendário oficial de Paris, apenas 13 permaneceram totalmente online na semana de moda.Os maiores nomes, incluindo Dior, Chanel e Hermes, estão entre as 45 marcas que realizam desfiles ao vivo. O Saint Laurent, que havia desistido do calendário oficial durante a pandemia, prometendo definir sua própria programação, voltou à programação regular. Outros estão fazendo uma mistura de filmes online e apresentações internas para compradores e imprensa - um conceito que foi concebido durante a pandemia e permaneceu popular em várias casas, como a japonesa Issey Miyake.

Yohji Yamamoto (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)





Um pouco da programação - Mantendo a tradição de luxo da alta-costura, Dior mostrou sua coleção na passarela armada nos Jardins das Tulherias, da capital francesa, desfilando uma coleção de looks polidos e femininos com referências de roupas de trabalho, combinando vestidos transparentes com jaquetas e luvas de moto, adicionando bolsos utilitários a saias longas e jogando airbags e estilizados à prova de balas coletes sobre os ombros. A marca que é propriedade da LVMH foi a primeira a desfilar na Paris Fashion Week, que vai terminou no último dia 8 e encerra um mês de eventos de moda em Nova York, Londres e Milão.









Elie Saab - O estilista libanês, famoso por suas silhuetas va-va-voom e paleta pastel, seguiu uma direção mais sombria.Coroando a tendência do preto, nesta temporada Elie Saab experimentou os ilhós. Os buracos dourados fervilhavam sobre terninhos pretos. O decote em V - outra tendência de outono - também foi destaque, primeiro em vestidos de seda pretos esvoaçantes, e depois como uma forma de vieira, que escavou o torso com uma bela bainha de ouro grego.Os ombros foram arredondados ou cortados, em outro aceno para os estilos da temporada.





Homenagem à À Ucrania Durante a realização da Semana de Moda de Paris, , os pensamentos de muitos participantes permanecem com os ucranianos sofrendo em meio à escalada do conflito – e com alguns criativos impossibilitados de comparecer por causa da crise, como o chapeleiro de Kiev Ruslan Baginskiy.Este é especialmente o caso da designer ucraniana que chegou a Paris: Lili Litkovskaya. Ela foi a única estilista ucraniana presente nos desfiles da temporada, fugindo de Kiev no primeiro dia da invasão com sua filha de dois anos, mas sem coleção e sem equipe.Litkovskaya prestou homenagem aos seus pares hasteando a bandeira ucraniana dentro de La Bourse como parte da feira de moda Tranoi que acontece paralelamente à Fashion Week.





Lanvin O estilista Sialelli foi descrito como o “fora providencial”, salvando a Lanvin do deserto criativo após a saída do icônico designer Alber Elbaz em 2015 e uma série de substituições decepcionantes. Bruno Sialelli - um virtual desconhecido antes de ser contratado em 2019 - continua a tecer sua mágica peculiar na marca antiga. Provavelmente será um alívio para muitos, especialmente os franceses – dado o lugar especial que a casa ocupa em seus corações como sua mais antiga casa de moda.O show misto de PFW explorou ombros grandes e cores brilhantes.Um casaco de pele azul cádmio para parar o trânsito começou a coleção, usado em um vestidinho preto com decote em V. Um grande tema foi anunciado por um macacão com ombreiras teatralmente grandes e curvas emoldurando a silhueta como uma tenda. Humor – o terreno do falecido Elbaz – também estava no cardápio, com estampas divertidas em casacos de pele que lembravam um cogumelo funky, ou uma femme fatale revestida vista de trás.Foi uma coleção segura, mas altamente vendável, que marcava todas as peças mostradas.





Givenchy - Parte da turma de Kim Jones e do falecido Virgil Abloh, Matthew M. Williams também ficou conhecido pelo streetwear em clima luxuoso - já dando indícios que sua contratação na Givenchy acenaria mais para a era Riccardo Tisci do que para a antecessora Clare Waight Keller (que bebia da fonte do próprio Hubert).Depois de uma estreia tímida em 2020, ele chega à quarta coleção (a segunda desfilada com plateia) com a segurança de quem já tem uma identidade bem definida: um streetwear mais dark (porém pontuado com botas de canos altíssimos ao invés de tênis) misturado à alfaiataria de corte super preciso e vestidos em clima lingerie, além de bijoux gráficas e ótimas bolsas.

Foi uma coleção em tons majoritariamente sóbrios, com espaço para looks mais clássicos com saias longas de couro, vestidos festivos decorados com contas ou paetês e microbabados que flertam com os ateliês de alta-costura da casa, segmento que espera-se que Matthew retome algum dia.





Kronthaler teatral O marido e braço direito criativo de Vivienne Westwood, Kronthaler, estava em um típico clima burlesco com a excêntrica coleção que mostrou onde misturou os estilos dos anos 70 com o medieval – explicando que para o outono-inverno ele pretendia homenagear o mundo do palco.“Eu queria fazer uma coleção sobre o teatro, a commedia dell'arte”, disse ele, referindo-se ao gênero teatral primitivo originário da Itália do século 16 que apresentava personagens hiperbólicos, muitas vezes grotescos. “(Estou) muito inspirado por isso desde a adolescencia”, acrescentou.

Mostrou véus fúnebres esvoaçantes, agasalhos em padrões de diamantes arlequim, vestidos com espartilhos e botas douradas truncadas que gritavam Gato de Botas-encontra-Glam Rock.Embora Pulcinella, o palhaço de máscara negra da commedia dell'arte, não tenha aparecido, máscaras, franzidos e drapeados que inspiraram a famosa aparência do personagem foram todos apresentados em massa.Drapear – uma assinatura da casa – também foi um grande tema, ao lado de camadas e estilos intencionalmente contrastantes.





Enganações de Marine Serre - A coleção da nova queridinha da Semana de Moda de Paris, Marine Serre, usou padrões conflitantes e contrastantes com desenvoltura para criar efeitos visuais dinâmicos, às vezes enganosos.A estilista francesa de 30 anos se formou na Balenciaga, e mostrou isso.Uma vibe de moda permeou muitos dos looks que dominaram a discórdia: um xadrez xadrez vermelho em um longo casaco parecia sangrar em um xadrez Prince of Wales, com flashes de houndstooth nas mangas na lapela. Um longo cachecol de inverno foi construído com vários padrões contrastantes e ricos em cores costurados e usados majestosamente?? como uma faixa. Foram muitos os momentos de humor nesta coleção de 48 peças. Uma grande cobertura de rosto de veludo vermelho devorê, que evocava um glamoroso Homem-Aranha, também fez comentário sobre a pandemia e a maneira como as máscaras se tornaram parte do nosso dia a dia.





Os visitantes - A PFW recebeu muito estilistas novos que mostram uma nova visão do estilo da moda no mundo: Os designers nova-iorquinos Patric DiCaprio e Bryn Taubensee trouxeram sua linha experimental com uma coleção de alto impacto que incluía looks de látex e jeans, polainas com casacos e roupas íntimas combinando e plataformas brancas gigantes,, que ajudaram a marca emergente, mas influente, a ganhar mais apelo comercial. Poucos dias antes de sua apresentação da coleção outono 22 na Paris Fashion Week, o designer belga Dries Van Noten revelou uma linha de beleza de fragrâncias e maquiagem com embalagens que acenam para seu título de mestre das estampas mistas. Na moda, Van Noten trouxe uma nova onda de combinações de estampas para o outono de 22, incluindo estampas de animais que apresentaram outra safra de botas de declaração que certamente reunirão seguidores no final deste ano.

O italiano Pierpaolo Pacciolli reduziu sua paleta para duas cores: preto clássico e um tom vibrante de rosa fúcsia – ou mais especificamente, um tom apropriadamente chamado Pink PP em colaboração com o Pantone Color Institute .Essa nova visão do monocromático permitiu que o diretor criativo da Valentino maximizasse sua expressão de design para o outono-inverno 2022 dentro de um reino de aparente falta.Consumindo 48 da extensa coleção de 81 looks, a única nota de rosa foi escolhida para libertar do realismo sombrio de nossas vidas e entrar no mundo ousado e belo de Valentino.Embora os looks de abertura possam ter sido um choque visual, essa injeção de cores ousadas permitiu que o público prestasse mais atenção ao usuário, revelando os detalhes exclusivos dos modelos, bem como a silhueta, os detalhes e a escolha do material do visual.

além das costuras.Continuando a elevar o cotidiano com seu toque de alta-costura reescrevendo os códigos do prêt-à-porter, o AW22 de Piccioli focou nos decotes como forma de focar nosso olhar no rosto do usuário.Desde suéteres de malha ombro a ombro finalizados com enfeites verticais, até decotes em coração mais esculpidos em vestidos delicados e gola rulê masculina contrastante escondendo a pele, o estilista pintou sua coleção com um caleidoscópio de variações.

Mas além do enquadramento da cabeça, cinturas bem marcadas, bainhas hiper curtas e chifon opaco expunham o corpo caracterizavam a coleção feminina.Sensuais de cima a baixo de cada look, laços, babados e rendas decoravam as mulheres, embora variando em tamanho, cada detalhe manteve-se fiel ao esquema de cores, até o metal, provando que o olho de Piccioli para a precisão é aquele que continua inigualável .Enquanto a forma feminina permaneceu principalmente pequena e esbelta, a moda masculina foi superdimensionada e cheia de camadas. Bordados florais ocultos foram encontrados em jaquetas bomber, casacos trespassados com?? alusão à alfaiataria e moletons simples trouxeram um tom mais casual à coleção, todos se unindo para garantir que o básico fosse coberto, mas a roupa de noite continuou a brilhar.