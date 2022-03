Inverno festivo

Wagner Penna

Um inverno com roupas para aquecer, mas também para a mulher brilhar e se alegrar. Assim podem ser resumidas as propostas da pronta-entrega (para o atacado) que serão apresentadas, a partir de amanhã, durante o BH-à-Porter – movimento que reúne 82 marcas do circuito fashion da cidade.

O salão de negócios, promovido pela Coopermoda, tem o diferencial de ser realizado nos próprios showrooms das marcas, com exceção de algumas, vindas de outras cidades, que serão abrigadas em espaço especial no hotel Hilton Garden, na região do bairro Cidade Jardim, onde estarão 20 marcas. Segundo a presidente da entidade responsável pelo evento, Ivete Dantas Linhares, cerca de 120 lojistas-convidados confirmaram sua presença. Assim, a feira tem tudo para repetir e até ampliar o sucesso das edições anteriores.





NEGÓCIOS A feira vem adquirindo, cada vez mais, importância no calendário de lançamentos no circuito da moda da capital. Destinada ao lojista que trabalha com um produto de melhor qualidade, o BH-à-Porter transformou-se na ‘bolsa de negócios’ mais importante em Minas para quem compra no sistema de pronta-entrega (compra e leva na hora) no atacado.

Depois de uma pausa em 2020 (por causa da COVID), no ano passado foram realizadas duas edições (ambas no segundo semestre) – com média de 90 grifes participantes, perto de 100 compradores-convidados e volume em torno de R$ 4 milhões vendas em cada uma delas.

A presidente da Coopermoda assinala que um dos aspectos mais relevantes da promoção é que a cada edição a relação de compradores está sendo renovada ou ampliada – o que demonstra o interesse do mercado pela moda feita em Minas. Cerca de 70% deles vieram de fora do estado.

OPORTUNIDADES Além das marcas já conhecidas pelo mercado, o BH-à-Porter também é uma plataforma de consolidação de grifes emergentes – revelando novos valores e talentos no setor. Na edição a ser realizada nesta semana (que vai até o dia 11), são vários participantes inseridos nesse contexto.

Entre eles estão algumas marcas surgidas em plena pandemia. É o caso da Arbour, que propõe uma moda sofisticada e apostou em brilhos e bordados para o próximo inverno. Outra que também surgiu em 2020 e também aposta em trabalhos mais artesanais (com bordados belíssimos e preciosos) é a Ametee. Os hand made complexo e belíssimo são sua marca registrada.

Mais um exemplo de marca que surgiu nesse difícil período (e que também prossegue bem com seus lançamentos) é a Annie Pestana, cuja coleção invernal teve collab com blogueira do Centro-Oeste (Mato Grosso), Layla Monteiro. Além dessas, podem ser citadas a Cilow e a Slow.

Também estarão na feira, marcas vindas de outros polos de moda – caso da Lilibela (que é de Santa Catarina e esteve na edição de agosto), a Corgie (de Goiânia) e fabricantes originários do interior mineiro, embora possuam showroom no Prado, caso da LN Brands (Curvelo), Skinny, Levità e Lens (Divinópolis).

LA MODA Um dos pontos altos da nova edição do BH-à-Porter será a presença do estilista Eduardo Amarante, que levará sua marca Amarante Brasil para o espaço da Casa Bernardi (na Cidade Jardim), com direito a pocket shows diários e exclusivos para convidados – com direito a gravações e registros para as redes sociais.

Na realidade, o destaque alcançado pelo designer mineiro (ele é de Lavras) fez de seu trabalho fashion um dos mais buscados pelo mercado nacional. A prova disso é seu absoluto sucesso de vendas em todos os salões de negócios de moda dos quais participa – sempre liderando a procura dos compradores.

Atualizado e sintonizado com os avanços e novidades exigidos pelo público ligado nas redes sociais, tornou-se uma das celebs fashion nesse circuito. Um talento reconhecido pela indústria fashion nacional, caso do grupo La Moda (de Santa Catarina), cujos donos são parceiros no seu empreendimento. Sucesso merecido.

Para o BH-à-Porter, ele trará uma coleção homenageando a cidade de São Paulo, concluindo, assim, o ciclo de lançamento de coleções cápsulas referenciais a várias regiões do país – do sul ao nordeste, Norte e Centro-Oeste. Nessa homenagem paulistana, ele mostra uma proposta totalmente nova e que é a cara de uma das capitais mais populosas do mundo, com brilhos marcantes em boa parte dos looks. A agitada vida noturna da capital paulista também inspirou a criação de peças – com destaque para o preto. Tops, blazers e muito couro fazem uma alusão cosmopolita daquela metrópole.

CÁPSULAS: EXCLUSIVIDADE E DINAMISMO

Com as estações se transformando em meras referências nominais para a moda, os lançamentos estão mais acelerados – quase mensais. São as coleções cápsulas, com menos modelos e mais dinamismo. No caso do inverno 2022, a maioria das confecções lançou duas coleções cápsulas: uma em janeiro-fevereiro e outra em março.

A introdução do clima de festa nas propostas parece ser o ponto mais focado nas coleções. Resultado do adiamento das festas programadas em 2020/2021 para este ano (por causa da pandemia da Covid-19), as peças festivas estão fazendo a alegria das confecções, que perceberam esse fenômeno desde meados do ano passado. E parece que esse festival de brilhos continuará nesse primeiro semestre de 2022. Alguns dizem que vai até o fim de ano. É um fenômeno mundial: as plataformas de pesquisas de mercado fashion internacional também informam que no último trimestre do ano passado a moda festa teve aumentos enormes no EUA – incluindo destaque especial para os sapatos trabalhados. Onde tem festa, tem também vestido, sapato, bolsa e make-up especiais.

Igualmente surpreendente é a policromia primária em tons mais fortes, algumas bem alegres e outras citando as referências clássicas do inverno – devidamente revisitadas. Como o roxo profundo. Para os analistas do assunto, o uso do laranja, verde, amarelo e afins é uma forma de celebrar o final, ansiosamente esperado, da onda Ômicron. E também pode ajudar a espantar a apreensão geral diante do conflito Rússia/Ucrânia – cujos efeitos devem ser sentidos, breve, na economia.

Sob o ponto de vista conceitual, a moda inverno 2022 parece incorporar bem os novos mantras do circuito fashion. O primeiro e mais visível deles é a sustentabilidade – seja com matérias-primas ecológicas, seja com ações sociais de relevo. Sob a ótica mercadológica, a percepção é que existe um certo cansaço com o chamado fast-fashion (modinha rápida), o que fez crescer o consumo de roupas com acabamento mais elaborado, tecidos de melhor qualidade e uma pegada criativa única – que lhes dá uma leitura exclusiva e de alta performance fashion. Nesse ponto, entra com força a moda made in Minas, cujas referências são exatamente essas qualidades.

TRENDS

Buscamos o resumo do que vai ser o inverno 2022 na moda através das propostas de três marcas referenciais, com estilos e públicos diferentes, e que estarão no salão BH-à-Porter. A saber: estampas que exploram circulos, listras, curvas e florais inspiradas nos papéis de parede, em cores como verde, laranja, lilás e tecidos bem fluidos. A alfaiataria também está valorizada.

Paleta de tonalidades alegres, chamada de ‘cartela dopamina’ (por criar clima de alegria), em cores blocadas e distribuídas em peças como casacos, saias, macacões e blusas . O brilho de paetês e laminados completa o mix festivo da temporada.

No contraponto das cores, também o preto aparece em modelitos. Peças artesanais, com brilhos e bordados preciosos – tanto em paetês quanto em cristais e pedrarias. Esses detalhes valem tanto para a linha festa e quanto para o casual.

Além disso, pequenas citações de luxo acompanham o inverno festivo. Uma delas são as plumas, que voltaram a ornamentar modelitos variados. Nos tecidos, as inevitáveis texturas invernais (como veludo, lãs, courinho, etc.), mas também os mais fluidos (jérsei, linho, viscose, malharia comfy) e o jeans renovado nos acabamentos e nas formas. Aliás, o shape de verão parece se estender ao inverno – pelo menos na fase mais amena do frio –, propondo o uso dos decotes, transparências, recortes bem abertos, blusinhas, jaquetas

leves e muito mais.