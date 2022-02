(foto: Leca Novo/Divulgação)



Depois de se firmar como uma das melhores grifes de jeans do país, a Iorane toma outro caminho. Deixou de lado o estilo esportivo e estreia coleção no estilo 1970, com tudo que ele representa, como o uso de franjas, plumas, paetês, cristais, tudo bem vintage. A busca de uma nova conquista tenta tirar as mulheres do esportivo e entrar com tudo em uma pista de dança.