Sonhos e seus destinos

A coleção verão 2022 da mineira Lore buscou o que há de mais bonito e exuberante (foto: Álvaro Fráguas/divulgação)







A coleção verão 2022 da mineira Lore buscou o que há de mais bonito e exuberante em diferentes culturas, países e continentes. Como tem sido marca registrada da grife, a nova temporada é rica em cores. As modelagens são modernas e despojadas e nos cinco lançamentos que fizeram desde o início da primavera até agora, no alto-verão, homenagearam destinos especiais. Começando pela África.

Foi da natureza selvagem e da cultura pulsante do continente-mãe que veio a inspiração para criar os primeiros 200 modelos. Cores alegres, estampas diferenciadas com desenhos de flores, folhas e animais nativos deram o tom da coleção.

Depois de fazer um safári visual, a Lore levou sua cliente para uma viagem pelo mundo. Depois da África, passeou pela Turquia e Portugal, e o alto-verão fechou o tour em grande estilo no Brasil, inspirado na exuberância da natureza da Amazônia e da ilha de Fernando de Noronha.

Vários looks da temporada fazem referência aos destinos (foto: Álvaro Fráguas/divulgação)

"Vários looks da temporada fazem referência aos destinos, como os bordados de olhos turcos, as estampas de azulejos portugueses e a exuberância da fauna e flora brasileiras”, pontua Lorena Lage, diretora do Grupo Lore. Segundo ela, este tipo de estampa é uma ótima opção para incrementar os looks, pois sempre traz um toque de ousadia ao visual. E, nesta estação, os desenhos surgem atualizados, com cores e proporções modernas e arrojadas, renovando o clássico.





INTENSA ALEGRIA No alto verão 2022, blusas, saias, chemises, calças (retas e jogger), conjuntos, macacões e, principalmente, vestidos longos – que são as estrelas do lançamento –, ganharam formas fluidas e soltas, mas sempre trazendo elementos que garantem a feminilidade do corpo.

Decotes ombro a ombro, com linhas retas ou em forma de coração desenham e valorizam o colo. Mangas amplas bufantes e os babados continuam em alta na temporada e são presença marcante na coleção, que também traz fendas estratégicas, posicionadas para dar um toque de sofisticação, despojamento e sensualidade.

A paleta de cores escolhida trouxe tons intensos e cheios de personalidade (foto: Álvaro Fráguas/divulgação)

Para trazer frescor, os tecidos escolhidos são frescos como viscose, laise e algodão, para garantir roupas arejadas, pensadas para dar mais conforto nas altas temperaturas. O crepe também foi escolhido para a coleção, mas foi usado nas peças de alfaiataria, dando bom caimento e elegância aos looks criados para ambientes de trabalho e passeios à noite.

A paleta de cores escolhida trouxe tons intensos e cheios de personalidade. O destaque vai para a forte presença de amarelos neons e dourados; verdes em diversas intensidades; azuis médios e escuros, incluindo itens em rosa vibrante e também off white. De acordo com Lorena Lage, a seleção foi feita de acordo com a pluralidade cultural que inspirou a coleção, que foi muito festiva e surpreendente.

“Trouxemos para algumas peças acabamentos com referências étnicas, como cordas, amarrações que aparecem em nós de blusas e cintos, aplicações de pedrarias e bordados. Eles ornam com a coleção e garantem a ela uma pegada autêntica e bem diferente”, diz Lorena.





CASA PRÓPRIA Toda essa diversidade cultural foi brindada com uma grande novidade. A marca começou o ano abrindo sua primeira loja física, no Bairro Vila da Serra. A loja foi pensada para oferecer uma experiência de compra completa. É dedicada a quem gosta de um atendimento diferenciado, quer estar antenada às novidades e desfrutar de um espaço confortável e atraente.

“Convidamos o premiado arquiteto Sérgio Viana para fazer o projeto do local e criar uma identidade visual única e contemporânea. Isso é visto logo na fachada da loja, que tem o pé-direito duplo e topo em arco com fechamento em vidro”, destaca Lage. Os 180 me- tros quadrados contam com uma paleta de cores e texturas especiais, iluminação em LED vazada em formas orgânicas e detalhes cheios de personalidade. “Mesmo com um aumento expressivo das vendas on-line, acredito muito na experiência de compra presencial. Entrar na loja, sentir o cheiro, ter um atendimento acolhedor e diferenciado ainda faz sentido para muitas mulheres e consumidoras exigentes. E é exatamente isso que oferecemos no novo espaço”, afirma.