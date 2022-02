No ritmo da música

Se é glamour que as mulheres querem, a Iorane está com a arara cheia (foto: Leca Novo/Divulgação)

Plumas, paetês, franjas, brilho. Se é glamour que as mulheres querem, a Iorane está com a arara cheia de roupas para vesti-las. A coleção de inverno Feel the beat chega em ritmo de música e clima de festa. “As clientes estão buscando momentos para ser arrumar e se dar esse luxo”, observa o diretor da marca, Gustavo Rabello.

Para embalar este momento de retomada, da vontade de voltar a viver e festejar, a marca lançou uma composição exclusiva assinada e interpretada pela cantora curitibana Marcella. Além disso, criou uma playlist para tocar nas lojas, que estão com as vitrines revestidas de espuma acústica (nos showrooms de atacado, ainda tem bateria e fone de ouvido). Tudo para a cliente sentir o clima da coleção.

O cropped casa muito bem com uma calça jeans (foto: Leca Novo/Divulgação)

“O meu lema para este ano é trazer de volta a experiência do cliente. Não vendemos só moda, trazemos conteúdo por trás da coleção. As pessoas precisam e querem ver ideias diferentes”, destaca.

No primeiro lançamento de inverno, as roupas nos levam de volta aos anos 1970. Franjas, shapes mais amplos e estampas florais se conectam com o estilo gypsy e a história do folk. Mas não se trata de um resgate ao pé da letra. As influências setentistas se encontram com o glamour dos anos 1920 e se revestem com plumas, paetês e tons vintage, que vão dos rosés aos terrosos.

No primeiro lançamento de inverno, as roupas nos levam de volta aos anos 1970 (foto: Leca Novo/Divulgação)

O brilho está presente em toda a coleção. Cristais, strasses e, principalmente, paetês são usados em roupas e acessórios, com a promessa de transportar as mulheres para uma pista de dança. Como lembra Gustavo, a Iorane era conhecida no passado pelos paetês. “Quisemos reviver esse DNA com força total para dar a ideia de brilho, sofisticação e glamour”, pontua.

As plumas também dão o ar da graça, reforçando o glamour vintage da coleção. “Já tinha um tempo que elas não estavam sendo vistas na moda, mas agora voltaram com tudo”, avisa. A marca utiliza plumas de avestruz, que são colhidas apenas quando caem naturalmente do animal.

A Iorane deixa claro que está em clima de festa (foto: Leca Novo/Divulgação)

A Iorane deixa claro que está em clima de festa com o conjunto de paetê. O cropped é de manga comprida e a saia, com uma ousada fenda lateral, tem acabamento de plumas na barra. Não menos glamouroso, o vestido em jacquard de viscose com textura quadriculada e modelagem básica se transforma com as mangas flare e cheias de plumas aplicadas nas barras.

Agora, se você não quer sair toda de paetê, pode fazer diferente. O cropped casa muito bem com uma calça jeans, assim como a saia dá match com uma camiseta básica. Segundo Gustavo, esses são contrapontos que nunca saem de moda. A mistura com alfaiataria também não tem erro. “Para mim, a palavra-chave da coleção é versatilidade. Tudo combina com tudo e você pode usar as mesmas peças para trabalhar, jantar ou ir a uma festa”, comenta.

O jeans também é uma aposta da marca. O mix de modelagens vem crescendo e, nesta temporada, não se fala em outra coisa a não ser a calça de cintura baixa, bolsos cargo na altura dos joelhos e aplicação de tiras com reguladores metálicos nas laterais internas. A ideia é que a peça fique ampla e solta no corpo.

Sempre disposto a dar um refresh na moda, Gustavo resolveu propor a volta da cintura baixa, que deixa o umbigo à mostra. Mas a cliente que usar a calça decide se quer aderir ou não à tendência. “Se quiser mostrar o umbigo, você pode comprar um número maior para a cintura cair. Ou, quem preferir o modelo mais certinho, compra um número menor e o cós vai subir”, ensina.





CORES Neste início de inverno, a cartela de cores ainda é mais leve, com foco nos rosés, mas contém pitadas de intensidade com bordô e marrom e de modernidade com o verde lima. Os tons são desenvolvidos internamente pela marca para que todas as combinações sejam possíveis. Fios de tricô, plumas, aviamentos, tudo é tingido partindo da mesma matriz.

Olhando para as estampas, dá para perceber que as cores se misturam em harmonia. Uma delas, chamada de vintage, tem flores pequenas e delicadas, que remetem aos anos 1920 e aos desenhos de gravataria. A outra, com flores maiores e marcantes, recebeu o nome de gypsy e se conecta com os anos 1970 e a história dos festivais de música.

Veja que interessante a jogada da marca de combinar duas peças que têm a mesma estampa, só que em propoções diferentes (flores menores e flores maiores). Para completar o look, o máxi cardigã de tricô exibe listras seguindo exatamente a mesma paleta de cores. “Temos sempre a preocupação trazer misturas novas e diferentes. Queremos inovar”, comenta.

O handmade vem como tendência forte na coleção. A começar pelo tricô, companheiro de todos os invernos, que chega com detalhes como franjas e ombreiras de crochê. Peças jeans também ganham charme com trabalhos manuais, incluindo bordados.