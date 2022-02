Sem perder a elegância

Agasalhos e jaquetas ganham proporções alongadas (foto: Brunello Cucinelli/divulgação)







O mundo urbano vive em constante transformação e suas diferentes possibilidades de estilo norteiam as criações da Brunello Cucinelli, que tem investido cada vez mais em peças confortáveis, dinâmicas e suaves, se sobrepondo à elegante alfaiataria da marca ita- liana. As peças chegam em setembro na boutique da marca no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e também no CJ Fashion, com entrega para todo o Brasil.

As características principais das peças são valores que sustentam todos os tecidos e volumes, despretensiosamente, alcançando o equilíbrio com a elegância. As formas de alfaiataria do blazer com seus cortes suaves combinam com a visão contemporânea e o estilo refinado.

Agasalhos e jaquetas ganham proporções alongadas, os volumes suaves e modernos das calças rejuvenescem os clássicos modelos e dão um toque esportivo aos jeans. A cartela de cores é harmonizada com tons neutros atemporais, como bejes, cinzas e azuis, equilibrando frescor e sobriedade, ao lado da energia dos laranjas cenoura e dos vermelhos romã, do encanto dos verdes lima e eucalipto.

Mundialmente conhecida pela alta qualidade de suas peças, Brunello Cucinelli desenvolve uma profunda e minuciosa pesquisa para escolha dos materiais de extrema qualidade, para garantir o máximo de conforto e leveza, mantendo ao mesmo tempo a identidade de cada tecido.

O cashmere e a lã superfina se misturam a camurças e couros delicados. Com toque confortável e descontraído, as malhas são peças-chave da coleção. São destaques ainda os sapatos clássicos, as botas e mocassins de estilo inglês, mixando atmosfera clássica e esportiva. Cucinelli registrou um crescimento de 30,9% no faturamento em 2021, o que representa 712 milhões de euros.

Segundo o marketing da label, as grandes capitais europeias do luxo, como Paris, Milão, Londres, mostraram uma reatividade significativa na retomada das vendas e sobretudo na vontade do cliente de voltar a 'viver' os espaços físicos das lojas, o que levou a marca a organizar minieventos nas lojas, além de inaugurar lojas em Londres, na New Bond Street, e em Paris, na Avenue Montaigne, com sucesso. Os excelentes resultados na Rússia deram importante contribuição para o crescimento na Europa. Graças ao reforço dos fluxos turísticos regionais e às primeiras chegadas de clientes internacionais houve boa recuperação na zona mediterrânea.

“Para nossa empresa, 2021 foi um dos melhores anos. Alcançamos resultados importantes em todo o mundo, tanto do ponto de vista econômico quanto de imagem, fazendo deste o ano do reequilíbrio”, comentou o presidente-executivo e diretor criativo Brunello Cucinelli.

Por mais orgulhoso que seja de suas conquistas empresariais, Cucinelli brilha ao falar de estilo. “Aperfeiçoamos nosso gosto, nosso estilo é reconhecido em todo o mundo”, diz, reafirmando que acredita ter conquistado o direito de ser considerada uma casa de moda completa, pela consistência de seu repertório, que, apesar de ajustes sazonais, não perde seus fundamentos.

Isso ficou evidente na coleção de outono, que era coesa, mas versátil, e atraiu um público jovem, foco da maison, já que Cucinelli tem duas filhas na gestão da empresa. “O desejo de se vestir bem está mais forte do que nunca hoje, mesmo para as novas gerações. A elegância não é um conceito ultrapassado.”

Para isso, concentrou-se na alfaiataria ainda mais suave do que o habitual, com tecidos leves, confortáveis, sem diminuir seu fascínio casualmente elegante. Entre os destaques estavam os terninhos em veludo cotelê macio, com blazers um pouco mais justos e calças um pouco curtas.