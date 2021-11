Vitrine infantil

PINKX (foto: ModaVitrine infantil/Divulgação)







Existe uma aura de encanto em torno da moda infantojuvenil pelo universo que ela representa: crianças e adolescentes buscando uma identidade e fazendo escolhas sobre como se vestir. Mesmo assim, o reconhecimento de um setor, que contribui decisivamente para a economia, ainda fica a dever quando comparado com o mercado voltado para adultos.

A empresáriaTaciana Teodoro detectou que havia aí um nicho a ser explorado e começou a trabalhar com esse público na Top Agency. Mergulhou fundo no assunto e passou a promover eventos que o colocassem em evidência. Como o Vitrini Fashion, que se iniciou na quinta-feira e termina neste domingo, no Centro de Eventos Planetarium do hotel Mercure, cujo formato inclui pontas importantes do processo, como fabricantes, representantes e consumidores finais.

“Nesses 26 anos de expertise em moda, sempre tivemos casting infantil, mas não era o nosso forte. Nesse tempo, comecei a perceber uma escassez de atenção para o setor kids e teen, que é uma potência, gira bilhões, cresce a cada ano, e estava meio abandonado”, explica a empresária. Quando se tornou mãe, há quase nove anos, esse interesse se intensificou e ela passou a estudar e conhecer melhor o segmento. “Investir nele e direcionar minha empresa para a área foi uma consequência natural”, pontua Taciana.

O Vitrini Fashion é patrocinado pela prefeitura por meio da Belotur, tem apoio da CDL-BH – Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e trouxe importantes marcas do interior de Minas e de fora do estado para participar dos lançamentos. O que muita gente não sabe é que, além da capital, que já foi um polo conceituado de moda infantojuvenil, outras regiões mineiras também se destacam pela indústria de confecção dirigida para o setor, como a cidade de Araújos.

Vêm de lá nomes como Luluzinha Kids, Oliver e Mylu, que estão debaixo do guarda-chuva de um mesmo grupo, e são conhecidos nacionalmente, empregando equipes de pesquisa, estilo, e mão de obra qualificada distribuída entre as linhas de produção.

Outro grupo conceituado proveniente de Araújos é o Digital Infantil, responsável pelas marcas Digi, PinkX e Gabriela Aquarela, referências no mercado brasileiro. Divinópolis também se sobressai nesse universo, para citar mais um exemplo. Segundo Taciana, a expectativa, além de movimentar o setor, que sofreu muito com a pandemia, foi aquecer o comércio. “Já está comprovado que há um aumento de 60% de aumento de vendas antes e logo após os desfiles".





Estreia O Vitrini Fashion também abrigou a estreia da marca Casa do Sol Fashion, um novo braço da Casa do Sol, que detém salões de festas nos bairros Cidade Nova, Buritis, além do Lúminis, e, inaugurará, em breve, duas novas casas no Mercado de Origem. A primeira apresentação foi na quinta-feira, com presença vip da influencer Raquel Mattar.

Desenhada para meninos e meninas de 2 a 12 anos, com uma cartela solar, a coleção tem como base o conforto e a elegância, com peças que podem ser usadas em várias ocasiões e sem perder de vista o universo lúdico. Há conjuntos de moletons em malha, vestidinhos românticos com babados, saias rodadas, shorts e camisetas para o dia a dia, destacando as estampas com motivos geométricos, arabescos e flores macro.

O empresário Pedro Guerra, responsável pela iniciativa junto com a mulher, Márcia, acredita que a mente infantil é o universo mais rico e criativo que existe e que as roupas que as crianças vestem devem ser o ponto de partida para que suas cabeças ressignifiquem sua própria maneira de vestir. Numa extensão da ideia, daqui para a frente, os ateliers criativos realizados na Casa do Sol funcionarão como suporte para as futuras coleções.





Ações No total, 22 marcas e 22 lojas participaram do Vitrini Fashion. “Escolhemos o catavento somo símbolo e adotamos o slogan “cada volta um recomeço” para sinalizar esse novo tempo dos desfiles presenciais realizados com os rigores dos protocolos do momento”, frisa Taciana. Celebridades mirins também marcaram presença na ocasião, como Juli Simoura e Mirella Sabarense, do SBT, a influencer Ana Clara Luz e a cantora Poly Angel, semifinalista do concurso The Voice Kids.

Juju Menotti, filha do cantor Fabiano Menotti, por sua vez, se incumbiu de promover um bazar com os looks novos e usados que os convidados doaram, cuja renda será revertida para a Capes – Centro de Acolhida Padre Eustáquio, que trata crianças com câncer. Ela é embaixadora da instituição.

“Os eventos promovidos pela Top Agency sempre têm caráter acessível, inclusivo e beneficente por meio de campanhas para entidades filantrópicas. Esse também contou com tradução de libras e participação de crianças com necessidades especiais na passarela”, ressalta a empresária.

Hoje, a partir das 13h, ainda passam pela passarela do Vitrini Fashion as coleções de verão das lojas especializadas de Belo Horizonte e região metropolitana, com repetição do desfile da Casa do Sol Fashion. As marcas fabricantes lançaram as coleções de inverno/22 na sexta-feira.