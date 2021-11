EscutaAí, podcast da Usiminas (foto: Reprodução)



ESCUTAÍ USIMINAS

O segundo episódio do EscutaAí, podcast da Usiminas, programa lançado pela empresa em setembro, está no ar com o tema Previdência. O conteúdo aborda as principais questões relacionadas à Previdência: mudanças no Regime Geral, temas ligados ao Regime Privado entre outras questões são os destaques do programa. O convidado para esse bate papo é o especialista da Previdência Usiminas, Thiago Ribeiro dos Santos. Ele trata do assunto de forma didática e objetiva, explicando todos os detalhes sobre esse tema,

FINANCEIRO

Além de reforçar a comunicação corporativa da companhia, a iniciativa com os podcasts pretende contribuir com informações de qualidade para o debate de questões importantes como sustentabilidade, diversidade e inclusão, cultura, mercado e muitos outros temas de interesse. No primeiro episódio, o tema levantou as principais dúvidas sobre mercado financeiro e investimentos. Os participantes foram Leonardo Karam, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas e Vinícius Brancher, superintendente de Negócios Pessoa Física da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Os episódios estão disponíveis no link https://bit.ly/usiminas_escutaai





MANTO DA MASSA

O BMG está lançando a campanha "Tabuleiro do Manto da Massa", em parceria com o Atlético, que está em contagem regressiva para soltar o grito de campeão. A iniciativa tem como objetivo presentear torcedores com 30 camisas comemorativas dos 113 anos do clube. A ação de criação da camisa foi sucesso, com o próprio torcedor desenhando a camisa. AS vendas alcançaram o impressionante patamar de 120 mil unidades, em apenas sete dias, tornando-se a maior comercialização de camisas no segmento esportivo em toda a América Latina.





CLIENTES

A campanha presenteará clientes do Galo BMG com 30 camisas comemorativas. Os correntistas poderão concorrer com números da sorte obtidos ao cumprirem uma série de desafios, relacionados ao ecossistema do Banco, que serão anunciados nas redes sociais do Galo BMG. A divulgação dos vencedores acontecerá no início de janeiro de 2022, ao vivo, no canal de Youtube do Galo.





NATAL JUNTOS

O Papai Noel, que já está vacinadíssimo, chegou ao ItaúPower Shopping. Em cenário mágico, ele está pronto receber toda a família na programação especial preparada pelo ItaúPower. A meninada que passar pelo mall poderá brincar em uma piscina repleta de bolinhas, na roda gigante, no carrossel, no gira-gira de elefantes e no clássico trenzinho de Natal. Além de poder fazer uma visitinha à Vila Encantada do bom velhinho, para entrar de vez no clima natalino. Os brinquedos, para crianças a partir de três anos, estão na praça de eventos e o valor dos ingressos pode ser conferido no site itaupowershopping.com.br. Na Vila Encantada, o público pode tirar fotos ao lado do bom velhinho pelo celular, que é gratuito, ou contar com um fotógrafo profissional por um valor camarada.





COMPROU, GANHOU

E tem mais! Desde o dia 19 de novembro, a cada R$ 400 também é possível concorrer ao novo Hyundai Creta. Ah, e se dobrar o valor das compras para R$ 800 reais, por exemplo, o cliente ganha o direito de receber dois cupons para participar do sorteio. Impossível ficar de fora né?! O balcão para o depósito dos cupons é no 2° piso, em frente às lojas Americanas. Tanto o sorteio do carro como o brinde da Via Rara são promoções válidas até 31 de dezembro. Já a partir do dia 1° de dezembro, serão distribuídos pingentes da grife Via Rara de três modelos e cores diferentes para quem efetuar compras a partir de R$ 400. Comprou, ganhou. Para participar, o cliente precisa apresentar o cupom/nota fiscal no posto de trocas localizado no 1º piso. O limite é de 1 item por CPF durante o período da promoção.





ESTÁGIO VALLOUREC

As inscrições para o Programa de Estágio Vallourec 2022 se encerram n próximo dia 30. As vagas são voltadas a estudantes de nível técnico e superior dos cursos de Administração, Ciências Contáveis, Ciências da Computação, Design, Direito, Economia, Engenharia (Ambiental, Civil, Controle e Automação, Computação, Civil, Produção Civil, Telecomunicações, Elétrica, Eletrônica e Comunicações, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica, Produção, Química e de Sistemas), Estatística, Fonoaudiologia, Gestão Ambiental, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda. Os alunos selecionados serão convocados para iniciar o estágio ao longo do ano conforme demanda das áreas da empresa.





SAMBA AWARDS

O Prêmio de Marketing Esportivo, evento que conecta indústrias esportivas europeia e latino-americana, este ano terá três diferentes categorias. Promovido pela Samba Digital, agência internacional de marketing esportivo, o Samba Awards 2021 está com as inscrições abertas até 23 de dezembro e vai premiar as melhores campanhas desenvolvidas pela indústria esportiva da América Latina. As categorias são Ação Social, Áudio Visual e Engajamento. Na edição 2020, mais de 100 campanhas - entre os mais relevantes clubes de futebol do continente e entidades esportivas - foram registradas e contou com a análise de um júri especializado por grandes nomes de clubes e federações internacionais da indústria esportiva global. O Club Atlético Talleres venceu a campanha Áudio & Visual, enquanto o Clube Atlético Mineiro foi o vencedor da categoria Engajamento, enquanto o Ceará Sporting Club foi a mais votada na categoria Ação Social. As inscrições estão abertas no site oficial do Samba Awards. A ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) lançou o Guia de Melhores Práticas ao Mercado Publicitário: Por uma Publicidade Livre, Pujante, Transparente, Ética e Responsável, um compilado de princípios e modernas técnicas que descrevem condutas e padrões de excelência na contratação e governança da publicidade, enaltecendo a liberdade de negociação, a transparência nos relacionamentos e a busca por eficiência e qualidade na prestação dos serviços.