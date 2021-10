CONTEÚDOS MRV

Com objetivo de discutir o futuro da habitação e compartilhar experiências, a MRV lançou uma série de conteúdos. Os hubs temáticos Habitability e Sonhar & Morar terão material informativo sobre o mercado imobiliário, tendências, impactos positivos e inovações, além de serviços de utilidade pública e dicas. Os projetos de brand publishing estarão oficialmente em operação até novembro com reportagens, artigos de opinião, quizzes, podcasts e videocasts.





PARCERIA

Habitability tem abordagem mais acadêmica e é voltado a engenheiros, arquitetos, c-levels, executivos e outros profissionais do setor de infraestrutura, tratando temas sobre o futuro da habitação. Sonhar & Morar tem foco na prestação de serviços de utilidade que estejam relacionados a imóveis, finanças, estilo de vida e profissionais do ramo. A produção é uma parceria da área de growth, marketing, comunicação e tecnologia da informação da MRV com a Barões Digital Publishing. Hubs terão reportagens, artigos de opinião, quizzes, podcasts e videocasts.





VISITE BH

A 6ª edição do projeto Visite Belo Horizonte está confirmada para o período de 27 a 30 de outubro. O evento tem como objetivo ampliar a oferta de eventos e negócios na capital mineira, além de promover o networking do setor, apresentando todo o potencial belo-horizontino com a tradicional hospitalidade mineira. Com caráter agregador, o projeto envolve várias instituições e parceiros locais, fomentando a economia e a gastronomia criativa da cidade. Belo Horizonte, com o reconhecimento pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia, se destaca ainda mais por seu empreendedorismo, movimento, cozinha excepcional, herança cultural privilegiada, aquele famoso "jeito mineiro de ser". O formato será virtual, mas sem perder o objetivo para o qual foi criado: promover o turismo na capital mineira.

Restaurante Bolão uma dos principais pontos de atração da culinária mineira (foto: divulgação)





BOLÃO

Quem não conhece o Bolão, em Santa Tereza, não conhece Belo Horizonte. Essa é uma das certezas do setor turístico, que tem no Restaurante Bolão uma dos principais pontos de atração da culinária mineira. O restaurante está completando 60 anos, e para comemorar a marcante data, a casa fechou parceria com a Läut, que está com seus produtos no estabelecimento. Depois de todos os desafios da pandemia, a casa segue forte seu caminho. Segundo João Roberto Pires, "a conquista da parceria é muito importante pra cervejaria, pois agrega valor a ambos".





VERTO NORTE

O que esperar sobre o futuro do país, em todas as esferas? É o que será debatido no 5º Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte (CIDVN), que acontece entre 25 e 27 de outubro, no formato on-line e totalmente gratuito. "A pandemia e a violência doméstica de gênero no Brasil", além de democracia, saúde e racismo, serão temas debatidos no evento, que conta com a participação de ilustres nomes nacionais e internacionais. Ainda serão apresentados resumos expandidos sobre temas correlatos que, se aprovados, serão publicados em formatos de anais ou artigos de e-book.





SABOR BRASILEIRO

O Guaraná Antarctica tem em sua comunicação o sinônimo de brasilidade. Agora, a marca apresenta a edição especial de 100 anos com combinações surpreendentes inspiradas no gosto popular para os brasileiros. A edição especial de 100 anos é feita com o melhor do Brasil, resultando em seis bebidas diferentes e inéditas: Guaraná sabor cajá, cupuaçu, acerola, jabuticaba, uva verde e erva-mate. A escolha dos sabores também contou com a participação dos sócios do centenário – consumidores que foram escolhidos para cocriar e decidir o futuro da marca em 2021, que responderam, via internet, quais os novos sabores eles gostariam de adicionar na receita secreta do Guaraná Antarctica. Antes de chegar aos novos sabores, Guaraná recebeu alguns pedidos diferentões, como sabor jiló, maxixe e jerimum. Ouvindo (quase) todos os brasileiros, a marca apostou em sabores vindos de todos os cantos do país. A novidade está disponível em latas de 350ml, nos principais pontos do país, ou no link www.guaranaantarctica.com.br/sabores100anos.





GOVERNANÇA COLABORATIVA

A Fundação Dom Cabral (FDC) promove amplo debate sobre governança pública colaborativa com a presença de especialistas em gestão para dar continuidade ao ciclo do projeto Diálogos FDC Gestão Pública. O webinar será realizado em 26 de outubro, às 16h30, e as inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 22, por meio do endereço eletrônico fdcgestaopublica@fdc.org.br. O encontro contará com a presença de José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente; Letícia Schwartz, coordenadora de Parcerias com o Terceiro Setor da Secretaria de Gestão de São Paulo; Luiz Arnaldo Júnior, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE); Thiago Alvim, diretor-executivo da Plataforma Prosas; e Valéria Salgado, coordenadora técnica do Projeto Contratualização no SUS.





BOLSA DE EMPREGO





Para ajudar quem deseja iniciar a carreira em tecnologia, o Grupo Boticário está com 400 vagas abertas para a segunda edição do Programa Desenvolve, um curso gratuito de formação. A iniciativa tem foco em pessoas em situação de vulnerabilidade e que não possuem condições de realizar um curso profissionalizante em tecnologia. O programa terá vagas exclusivas para mulheres, negros, pessoas trans, não binárias, em situação de refúgio e candidatos com 50 anos ou mais. Segundo Daniel Knopfholz, vice-presidente de Tecnologia do Grupo Boticário, 23 das 130 pessoas que participaram da primeira edição e realizaram os cursos ao longo deste ano já fazem parte da empresa. As oportunidades serão distribuídas entre cursos da escola Alura, com 300 delas para a formação de desenvolvedores Full Stack, 50 para analista de dados e mais 50 para Devops.