Campanha Teleton 2021 é ativada com tema inclusão e novas atrações

Ainda sem Silvio Santos confirmado, a madrinha Eliane é uma das atrações do Teleton 2021 (foto: AACD/Divulgação )



Inspirada no melhor momento paralímpico, sob o tema "inclusão" e com meta de atingir R$ 30 milhões em doações, a campanha do Teleton 2021 apresentou ao público muitas novidades. Em sua 24ª edição, a maratona solidária realizada pelo SBT em parceria com a Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD) tem em sua jornada o objetivo de arrecadar recursos para o trabalho da instituição e divulgar a causa da pessoa com deficiência física. De volta ao seu formato original (com protocolos contra a Covid-19 e algumas adaptações), o grande desafio deste ano é engajar novamente as pessoas. No ano passado, em consequência da pandemia, o Teleton teve queda de 60% nas doações de pessoas físicas, o que equivale a 64.430 atendimentos.





ANO DE RECUPERAÇÃO O grande show, transmitido diretamente dos estúdios do SBT/Alterosa, em São Paulo, será realizado em 22 e 23 de outubro com a presença de cantores e convidados no palco, com 12 horas de duração. Mas desde o lançamento da campanha, no início da semana, já é possível fazer doações, via site e PIX (doeteleton@aacd.org.br). O Teleton já conta com o apoio de grandes patrocinadores. Mas, de acordo com Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, "a campanha só será sucesso se as pessoas efetivamente doarem". Ele observa que o programa vem enfrentando queda nos últimos anos. Em 2018, as doações pessoa física representavam 38% e, em 2020, caíram para 15%. "Nesta edição, precisamos atingir a meta de R$ 12 milhões em doações pessoa física. Para chegar nesse objetivo, precisamos, até o término do programa, em 23 de outubro, por exemplo, que 12 milhões de pessoas doem R$ 1; 6 milhões de pessoas doem R$ 2; ou 2,4 milhões de pessoas doem R$ 5", calcula.

Ainda segundo o diretor, essa arrecadação será fundamental para garantir 200 mil atendimentos via SUS em 2022. "Contamos com o engajamento da sociedade e a solidariedade do povo brasileiro, pois só continuaremos existindo e prestando um serviço fundamental se contarmos com essas contribuições", completa. Os grandes patrocinadores confirmados no Teleton 2021 são 3 Corações, Amazon Alexa, Assaí, Atacadão, BB Seguros, Bradesco, Caedu, Drogasil, Eudora, Grupo Carrefour, Hipercard, Nivea, Riachuelo e Uninassau.





NOVIDADES Os dois dias de shows na TV terão muitas atrações. Além dos padrinhos oficiais – a apresentadora Eliana, o cantor Daniel e os influenciadores digitais Celso Portiolli e Maísa –, outros artistas que acreditam na causa já confirmaram presença: Dilsinho, Maiara & Maraisa e Simone & Simaria. Outra importante novidade é a participação das influenciadoras digitais Belly Palma e Lari Mariano, como consultoras da Campanha Teleton 2021. Mais destaques: Pequena Lô, Paola Antonini, Jackson Follmann e Fernando Fernandes.





INCLUSÃO A diretora-geral do Teleton, Norma Mantovanini, acredita que a edição será mais dinâmica. "No palco, além de grandes nomes da música brasileira e as estrelas da casa, iremos receber sempre um convidado de emissoras que apoiam a AACD e de um influenciador digital ligado ao universo da pessoa com deficiência. Com isso, teremos uma edição bastante ágil do ponto de vista artístico e com rico conteúdo, voltado a trazer, de forma reflexiva e leve, a importância da inclusão atrelada à deficiência física", explica.





NACIONAL A AACD conta com sete centros de reabilitação no Brasil, nas seguintes localidades: São Paulo (Ibirapuera e Mo- oca), Mogi das Cruzes (SP), Osasco (SP), Uberlândia (MG), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). Também tem cinco oficinas ortopédicas, em São Paulo, Osasco, Uberlândia, Recife e Porto Alegre. Já o Hospital Ortopédico da AACD, referência na área, está localizado também na capital paulista, no Ibirapuera.





SILVIO SANTOS A participação do apresentador no programa Teleton sempre foi fundamental. Porém, nesta edição, sua presença ainda é incerta. Da família Abravanel estão confirmados até o momento Patrícia, Sílvia e Tiago. Silvio Santos no palco acelera o faturamento. "Cada vez que o Silvio pede R$ 5, o número aumenta bastante", destaca Norma Montavanini, diretora- geral do Teleton. O apresentador se afastou das gravações do seu programa no mês passado, após ser diagnosticado com covid-19. Ele já está curado, mas, segundo familiares, só deverá retornar ao SBT após tomar a terceira dose da vacina.

Saiba como doar em www.teleton.org.br, ou use o PIX: doeteleton@aacd.org.br