Este mês, em sessão solene virtual com a presença de mastologistas de todo o país, foi inaugurada a Academia Brasileira de Mastologia, com posse do fundador da Rede Mater Dei de Saúde, José Salvador Silva, como patrono da cadeira 2, e do presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, que assumiu como membro fundador e titular da cadeira 2. O coordenador do Serviço de Mamografia, Jairo Luiz Coelho, tomou posse como acadêmico titular da cadeira 44. A academia vai conservar a memória da mastologia e também dos mastologistas brasileiros.

>>>

Por falar em Rede Mater Dei, foi inaugurada nova sala de admissão para pacientes pediátricos no centro cirúrgico do Hospital Mater Dei Contorno para dar um atendimento mais humanizado, personalizado e lúdico. Agora, tem um Espaço Kids para os pequenos ficarem no período da admissão para o pré-operatório.





CLUBE DO LIVRO

Encontro virtual





O primeiro romance da escritora e jornalista francesa Anne Pauly é tema do Clube do Livro “Ler e Inspirar”, da Aliança Francesa de Belo Horizonte. “Avant que j’oublie” será discutido amanhã, às 19h30, em encontro virtual. Para participar, é preciso fazer inscrição pelo e-mail mediateca@aliancafrancesabh.com.br. Quem se inscrever poderá ler livro gratuitamente, em francês, na plataforma digital do Institut Français, Culturethèque. Com edições mensais, o Clube do Livro discute, em 26 de julho, às 19h30, a comédia para teatro “Le mariage de Figaro”, que já está disponível para leitura. O bate-papo sobre a obra integrará a programação do Festival Liberté.





IBERESCENA

Inscrições abertas





Desde o dia 21, estão abertas as inscrições para o Programa Iberescena 2021/2022 – Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-americanas, e podem ser feitas até 14 de outubro deste ano. São três as linhas de ajuda desta edição: Criação em Residência; Coprodução de Espetáculos de Artes Cênicas; e Programação de Festivais e Espaços Cênicos. Para se inscrever, é preciso acessar a plataforma digital disponível no site do Iberescena. Por causa da pandemia, este ano será possível apresentar projetos em formato presencial, virtual ou misto (que contemplem as duas modalidades). Os resultados serão publicados no site do Iberescena durante a semana seguinte à reunião do Conselho Intergovernamental, que será realizada entre os meses de novembro e dezembro. O Iberescena busca estimular o fomento e a integração das atividades de circo, dança, teatro e performance. A Funarte pagou a cota do programa 2020/2021, e com isso os contemplados pelo Conselho Intergovernamental do Iberescena já podem executar seus projetos.

Rosinha Houri, que sopra velas na sexta-feira, e Maria Antônia Calmon (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



INCENTIVO

Reforma de quadras





Quando estiver seguro para a volta presencial das aulas, os alunos de seis escolas públicas de Belo Horizonte e São Paulo vão encontrar a área de esportes bem diferente do que antes da pandemia. O Instituto MRV e o Instituto Superaçã, estão reformando as quadras, beneficiando mais de 4,6 mil alunos das redes públicas de ensino. O projeto Virando o Jogo beneficiará as escolas E.E. José Mesquita de Carvalho, E.E. Professor Leon Renault e E.E. Professor Clóvis Salgado, em Belo Horizonte.





CORRUPÇÃO

Programa de prevenção





Foi lançado, na quarta-feira passada, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) no Estado de Minas Gerais, em uma iniciativa do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio da Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção (ARCCO-MG). Trata-se de uma proposta adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e execução pelas Redes de Controle nos Estados e patrocinada pelo TCU e pela Controladoria-Geral da União (CGU).





RESTAURANTE

Mais uma inauguração





Impressionante como Belo Horizonte/Nova Lima tem ganho novos restaurantes no último mês. Já divulgamos por aqui pelo menos quatro casas recém-inauguradas. Agora, é a vez de O P.OVO chegar à terrinha, em uma franquia from Rio de Janeiro, e pousar no Belvedere. Como o nome diz, o novo restaurante traz receitas à base de ovo, ingrediente mais consumido pelos brasileiros. Quem está trazendo o empreendimento é a empresária mineira Beatriz Gomes, que informou que para atender à demanda e todas as opções do cardápio são usados cerca de quatro mil ovos caipiras por semana.





SPFW

Verde-amarela





A São Paulo Fashion Week termina neste domingo, depois de quatro dias de desfiles, debates e disse me disse virtuais. Como já era esperado, o disse me disse em torno do evento acabou destacando a questão indígena, a valorização da cultura negra, a sustentabilidade e por aí afora. No quesito moda, a novidade boa é que o evento voltou a valorizar mais a criação fashion com pegada verde-amarela, seu propósito inicial. Sinal de que nem tudo na moda made in Brazil está perdido.





IMPOSTO

Vilão da moda





O quiproquó na Skazi nesta semana voltou a levantar a questão do peso fiscal mineiro na indústria e no comércio – principalmente no segmento de moda. O que não justifica nenhum tipo de sonegação, ou outro tipo de ação ilegal. Porém, não podemos negar que, na maioria dos estados, as alíquotas de ICMS são bem mais baixas do que aqui. A taxa foi até reduzida no governo Itamar Franco, mas ‘restaurada’ depois pelo governo petista, e mantida assim até hoje. Por isso, muitas marcas levaram suas sedes e empregos para regiões mais amigáveis. Com o estardalhaço feito no Prado, algumas grifes estão com receio de passar por um rigor fiscal, mas se tudo estiver correto, não há por que temer a fiscalização. Vale o ditado: quem não deve, não teme, e a Operação Ponto sem Nó não vai gerar nenhum aumento de alíquotas.





SOCIEDADE

Prada e Zegna





O Grupo Prada e o Grupo Ermenegildo Zegna adquiriram o controle acionário da Filati Biagioli Modesto SpA, empresa com sede em Montale (Pistoia), que há mais de um século se destaca na produção de cashmere e outros fios nobres e ofereceu excelência no processo de transformação das fibras, garantindo qualidade perfeita em todo o processo produtivo. Cada um dos grupos tem 40% de participação e a família Biagioli deteve 15%. Os 5% restantes são de propriedade de Renato Cotto, gerente da Biella, com longa trajetória no setor, que será nomeado CEO. Gildo Zegna, CEO do Grupo Zegna, será nomeado presidente, enquanto Franca Biagioli e Patrizio Bertelli, CEO do Grupo Prada, passarão a integrar o Conselho de Administração.





LUXO

coleção de iates





Famosa mundialmente pela elegância, design agressivo, alta performance e esportividade, fábrica brasileira da italiana Azimut Yachts anunciou que lançará, no final do segundo semestre, a primeira unidade do iate Atlantis 51. Isso marca o início da produção de todos os modelos da coleção Atlantis no país a partir do próximo ano, que serão destinados, além do Brasil, especialmente ao mercado internacional, para mais de 70 países onde a marca tem representação. Além do crescimento em exportações em torno de 60% em dois anos, a expectativa é de dobrar o volume de produção e aumentar os empregos gerados.





PRAÇA DA LIBERDADE

Ocupação de prédios





A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) lançou, na última quarta-feira, o edital do Procedimento de Manifestação de Interesse 01/2021, para que os interessados em ocupar os prédios históriocos no entorno da Praça da Liberdade apresentem projetos, levantamentos, investigações e estudos com a finalidade de auxiliar a administração pública na estruturação de projeto de concessão dos imóveis. O lançamento aconteceu no Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau), com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Secult. Na iniciativa, a Secult tem apoio do Iepha-MG e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra). Os espaços a serem ocupados são a Casa Azul, na Rua da Bahia, 2.287; Casa Amarela, na Rua Santa Rita Durão, 1.275; o Palacete Dantas e o Solar Narbona, estes últimos localizados no mesmo terreno, na Praça da Liberdade, 280.





TELINHA

Força de telão





A força do efeito ‘cinema em casa’ que os canais de streaming oferecem não fica apenas no sucesso das obras. O faturamento em torno do assunto também começa a se multiplicar, tal e qual ocorria com as grandes produções para a tela grande. Um exemplo é a série “Halston”, contando a vida do célebre estilista norte-americano dos anos 1970: além de multiplicar as vendas da marca (que ainda existe) em mais de 600%, também inspirou a própria Netflix a lançar um shopping virtual com acessórios alusivos aos seus sucessos mais destacados.





ELEGÂNCIA

Vestir & fluir





O aumento do consumo da moda-pijama (usada por quem trabalha no home office) deixou as elegantes bem-acostumadas, e agora elas querem esse conforto também no dia a dia habitual. O resultado foi a convergência do conforto com elegância, o que os fashionistas chamam de athflow. Traduzindo, é uma mistura de athleisure (esportivo) com o flow (fluir). Foi a forma encontrada para voltar ao novo normal, sem perder as conquistas da flexibilização em trabalho doméstico.





BRASIL 3000

Disrupção pela base





A roqueira Anitta acaba de assumir uma cadeira no conselho administrativo do Nubank, pois é a nova sócia da fintech; a Juliette do “BBB” virou modelo-icone da C&A, recebendo milhões pela função; metade do país se comoveu com a saída brusca do Faustão da Globo e quase esqueceu que ele já tem emprego garantido na Band. Resumo da ópera: para quem curte, digamos, atitudes disruptivas, o Brasil virou um prato cheio.





GASTROFÔNICA

música e gastronomia





O chef Felipe Rameh é o convidado da segunda edição do Gastrofônica, evento que une música e gastronomia, realizado pela Casa de Música de Ouro Branco, que será on-line, nesta terça-feira, às 20h. Ele preparou um menu que "harmoniza" com o repertório musical escolhido pelo regente da Orquestra de Câmara de Ouro Branco, Marcos Silva-Santos, e terá a participação da solista Nath Rodrigues. O público poderá adquirir a cesta com todos os produtos utilizados pelo chef, que ensinará o passo a passo de cada prato. A renda será revertida para um projeto de qualificação de mão de obra em Ouro Branco. O evento será transmitido pelo canal do YouTube da Casa de Música de Ouro Branco (www.youtube.com/casademusicadeourobranco). Funcionará assim: o chefe Felipe Rameh prepara os pratos, ensinando o passo a passo de cada receita do menu, enquanto conversa com o maestro Marcos sobre as escolhas das peças e a relação com os ingredientes e sabores. Esse preparo vai ser intercalado com apresentação da orquestra, acompanhada pela solista Nath Rodrigues.





VAREJO

Compra por vingança





O leitor certamente já ouviu falar de ‘compra por vingança’, algo como uma compensação consumista pelo longo período de confinamento por causa da pandemia do COVID-19. Os entendidos no assunto dizem que é um fenômeno de varejo que já teria começado e vai crescer quando a vacinação alcançar um percentual seguro para todo mundo. Na dúvida, as empresas estão se preparando para o novo tempo.

O problema é que estão esbarrando na falta de matéria-prima, completando um desastroso círculo vicioso na produção.





CAMPANHA

Causas infantojuvenis





O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, marcou para 23 de outubro a próxima edição. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac em todo Brasil será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação.

Anna Paola Frade, que faz aniversário quarta-feira, e João Pimenta da Veiga (foto: divulgação)



Por aí...





O aniversário da empresária Simone Moura foi comemorado em família, de modo restrito, como manda o figurino nestes tempos de pandemia. Mas o melhor presente para a aniversariante e sua família virá em julho, quando nascer o primeiro neto dela e do Edmar, e que irá se juntar às netas Olívia e Clara.

>>>

Krug Bier assina a linha de chope especial para o restaurante Villa Celimontana, que o chef italiano Marco Giordano Orsini abriu em Lourdes, no antigo endereço da Pizzaria Marilia. Por falar na cervejaria, neste domingo, promove em seu endereço do Villa da Serra a campanha do agasalho. Quem levar uma doação leva um litro de chope de graça. Tudo pelo drive-thru, das 10h às 13h.

>>>

O estilo elegante e equilibrado de Julia Chiari foi levado para o Instagram, onde a nutricionista sugere dietas que conciliam o físico e o emocional. Como ela diz, saúde não está apenas na comida, mas também na forma de comer. Vale a pena conferir.