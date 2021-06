A Balmain comemora seus 75 anos de fundação lançando a coleção Resort 2022 carregada de influência africana, raiz recém-descoberta de seu diretor criativo, Olivier Rousteing. O legado de Pierre Balmain continua preservado em alta cotação, com o lançamento de uma moda com o mesmo espírito fresco, que Alice B Toklas chamou de um "novo estilo francês". A diferença é que a roupa agora está cada vez mais genderless. A maioria das peças é similar, tanto na coleção feminina, quanto na masculina, e as que apresentam diferenças o fazem com sutileza, como ocorreu no inverno 2021. A Balmain comemora seus 75 anos de fundação lançando a coleção Resort 2022 carregada de influência africana, raiz recém-descoberta de seu diretor criativo, Olivier Rousteing. O legado de Pierre Balmain continua preservado em alta cotação, com o lançamento de uma moda com o mesmo espírito fresco, que Alice B Toklas chamou de um "novo estilo francês". A diferença é que a roupa agora está cada vez mais genderless. A maioria das peças é similar, tanto na coleção feminina, quanto na masculina, e as que apresentam diferenças o fazem com sutileza, como ocorreu no inverno 2021.





Durante os lockdowns, as reflexões sobre os aniversários da Balmain, sua origem e suas histórias, muitas vezes se fundiram a novos pensamentos, principalmente sobre as recentes descobertas da origem e herança cultural do ciretor criativo da label. No documentário "Wonder boy", que foi lançado ontem, na Netflix, Oliver foi acompanhado de perto por câmeras durante meses, enquanto procurava respostas e informações sobre suas origens e sobre seus pais biológicos.





Essa pesquisa fez o profissional crescer e entender que é o resultado de muitas histórias: “O órfão adotado por pais amorosos em Bordeaux, o fã apaixonado de filmes, séries e músicas da minha juventude, o designer dedicado ao poder transformador da alta-costura, o ‘vrai parisien’ e, agora, aprendi que também sou africano.”





Rousteing sempre soube que o que realmente importa não é o que está no seu sangue, mas no coração. Ser francês não é simplesmente uma herança, é uma junção dos ideais. Essa é uma terra que tem imigrantes de longa data, ansiosos por adotar os mesmos valores. Paris sempre foi aberta ao mundo. O que Josephine Baker’s J’ai deux amours deixou claro há 90 anos, continua verdadeiro – esta cidade será sempre inspiradora para os que buscam novas possibilidades. E a Paris de hoje é uma capital global da moda, onde se celebra a beleza de cada parisiense, independentemente de sua origem. Esse é o espírito da Balmain de hoje.





O novo estilo francês de Pierre Balmain impressionou o mundo. Oliver cria, ano após ano, coleções consciente de que além de continuar a história do DNA da marca, também está implementando um novo e moderno estilo francês, que reflete a Paris inclusiva do século 21.





A Resort 2022 chega carregada de estampas e detalhes que remetem à riqueza das artes e tradições africanas. O diretor criativo recebeu grande influência dos artesanatos de sua terra natal: tecelagens, padrões hipnotizantes e bordados. Destaque para a alfaiataria impecável, que também soube brincar com as famosas assinaturas da Balmain, o listrado da marca, smoking modernos, estilos militares e o clássico blazer de seis botões.





A descontraída silhueta do uniforme diário de Oliver se reflete exclusivamente na vibe SoCal-meets-Ibiza, Laurel Canyon dos anos 70 e o dolce farniente dos verões nas ilhas do Mediterrâneo. A coleção é marcada por uma atitude descontraída e casual, se adaptando perfeitamente a quem escolher usá-la pelo seu espírito unissex.